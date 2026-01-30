香港交通工具強制佩安全帶新規即時叫停

快訊

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導

港府運輸及物流局長陳美寶今日下午臨時舉行記者會，宣布因相關法律條文技術上有不足之處，未反映立法原意，當局會盡快刪除條文，並於完善條文及徵詢立法會後再推出。

港府實施交通工具強制佩戴安全帶，違例要重罰五千港元即近二萬元新台幣，還可能坐監三個月。25日實施以來民間反彈強烈，星期四更出現乘客在公車上解不開安全帶，要由消防員救出的事件。陳美寶承認港府的做法不理想，之前也說市民就新例提出不同意見，提出要檢視、改善和優化，但強調立法「原意及初衷」是保障市民生命安全。她說市民正適應新法例。

陳美寶在記者會上說，徵詢律政司法律意見後，認為強制佩戴安全帶新規例的法律條文，在技術上有不足之處，未能反映立法原意；為清晰起見，會盡快安排刪除有關條文，即是不會有相關法定要求。她說，當局完善有關法律條文後，會再徵詢立法會，之後再推出。

法律 立法會 港府

