共軍高層清洗 學者：對台軍事路線進入不確定期

中央社／ 台北30日電

中共解放軍高層張又俠、劉振立被立案調查。學者認為，由於無法確定誰將成為中共領導人習近平的軍事智囊，共軍高層清洗使北京對台軍事路線進入不確定期。

政治大學國際關係研究中心今天舉行「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響座談會」，多名專家學者與會。

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤提到，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠被拔除後，北京對台軍事意向進入一個不確定期，過去能掌握張又俠等高階將領的台海看法，有可預測性，能夠有所因應，現在則是落入不確定狀態。

他說明，何衛東對台採取灰區行動；張又俠採取務實作戰準備，他不反對武統台灣，但是反對在解放軍尚不具備全面應對美軍介入跟台灣防衛作戰能力的前提下，貿然對台採取全面性武力行動，他主張「慎戰」，要再爭取時間、持續建軍。

「我們不知道哪些將領會成為習近平信賴的軍事智囊」，馬振坤認為，儘管習為決策拍板者，不過習仍需要可信賴的軍事智囊提供建議，目前由於人選不確定，導致北京對台軍事路線進入不確定狀態，對於台灣安全來說，開始進入危險階段。

政治大學政治學系、東亞研究所特聘教授寇健文解析，習在最近兩、三年對於解放軍高階將領大整肅，將會暫時性緩和中共發動主要戰爭的可能性，主要原因在於中央軍委會成員尚未增補完畢；軍委聯合作戰指揮中心也需要補人。

寇健文強調，不過這是暫時性的，這些狀況對於共軍日常行動的影響不大，一般性軍演也不會受到共軍高層人事震盪影響；長時間來看的話，在補齊人員後，共軍往軍事現代化的方向不會改變。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲認為，2027年共軍犯台機率不會大幅增加，北京目前仍將和平統一列為優先選項，沒有武統時間表，相關決策主要還是出自於中共中央對台工作領導小組，這與張又俠沒有太大關係。

揭仲指出，共軍過去在台灣周邊的灰色地帶侵擾等例行性活動，受到共軍高層人事動盪影響有限，主要原因在於東部戰區早已形成一套作業模式。

他強調，目前必須慎防兩岸由於政治形勢或軍事意外有擦槍走火危機，共軍高層大清洗後，共軍高層未必敢說真話，導致北京誤判可能性增加；行動上落入「寧左勿右」，試圖表現得更激進以符合民族情緒，恐將大幅提升危機處理難度。

揭仲提到，目前共軍應付突發狀況能力下降，美國川普（Donald Trump）政府可能更敢於在區域安全議題施壓北京，推估會在東海、南海等議題上；不過華府不會去刻意挑動台海議題，台海政治具備敏感性，華府也不願由於台海議題被捲入與中國軍事衝突的風險中。

「提攜張又俠的伯樂」廖錫龍昨火化 久未露面胡錦濤的花圈出現葬禮

新華社昨報導，中共中央軍委原委員、解放軍原總後勤部部長廖錫龍因病於1月23日在北京逝世，享年85歲。他的遺體昨29日在北...

魯比歐：習近平視統一台灣為歷史使命

美國國務卿魯比歐廿八日在美國參議院作證時表示，中國統一台灣的目標是習近平的「歷史使命」，無論世界上發生任何事，中方意圖都不會改變。

張又俠落馬…華府失熟識窗口 憂共軍誤判釀衝突

路透報導，美國前官員與分析人士表示，中國高階將領、中央軍委副主席張又俠落馬，讓美國失去在北京最高軍事決策機構的重要聯絡窗口，解放軍也愈來愈缺乏穩定與實戰經驗的指揮官。

陸海警法實施五周年 陸海警局長：構建了按「一中原則」管控台海新格局

大陸海警局今30日召開《中華人民共和國海警法》頒布實施五週年海上執法專題訪談，中國海警局局長張建明在訪談中表示，中國海警...

施習會後被問到「習近平是否回訪英國」 施凱爾發言人未排除可能

據英國衛報報導，英國首相施凱爾與中國和解邁出了重要一步，為習近平主席訪問英國敞開了大門，而此舉立即激怒了英國對北京持批評...

張又俠落馬…陸國防部：軍隊越反腐越有戰力 續與各國對話交流

大陸國防部上周六宣布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，昨舉行本月例行記者會，境外媒體提問約十則有關問題，大陸國防部發言人蔣斌強調，中方堅決反對汙衊抹黑，並稱軍隊「越反腐越堅強、越純潔越有戰鬥力」，但他未透露是否有繼任者、下次軍委會議召開日期等資訊。

