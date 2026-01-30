張又俠落馬後中共政治局首度開會 要求「堅持黨中央集中統一領導」

中共政治局委員兼軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立24日遭官宣落馬後，30日中共政治局召開會議，審議一份常委會聽取五大黨組工作的報告，並強調2025年五家黨組「堅定維護黨中央權威和集中統一領導」，2026年要「堅持黨中央集中統一領導，不折不扣把黨的二十屆四中全會精神和黨中央關於今年工作的決策部署落到實處」。

據央視新聞，30日中共中央政治局召開會議，審議「中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報和中央書記處工作報告的綜合情況報告」。由中共總書記習近平主持。

會議對大陸全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組和中央書記處2025年的工作「給予充分肯定」，同意其「2026年工作安排」。

消息指出，會議認為，過去一年，五家黨組堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，「堅定維護黨中央權威和集中統一領導，認真貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，緊緊圍繞黨和國家工作大局發揮職能作用，切實加強黨組自身建設，為全年主要目標任務順利完成、『十四五』圓滿收官作出積極貢獻」。

同時會議提到，中央書記處在中央政治局、中央政治局常委會領導下，認真貫徹黨中央決策部署，積極履職盡責，在「完成黨中央交辦任務、加強黨內法規制度建設、指導推動群團工作、整治形式主義為基層減負等方面做了大量工作」。

會議強調，今年是中國共產黨成立105周年，是「十五五」開局之年。5家黨組要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，「堅持黨中央集中統一領導，不折不扣把黨的二十屆四中全會精神和黨中央關於今年工作的決策部署落到實處」。堅持穩中求進工作總基調，錨定「十五五」時期經濟社會發展重大戰略任務，努力實現良好開局。加強黨組自身建設，認真履行全面從嚴治黨主體責任，帶頭樹立和踐行正確政績觀。中央書記處要圍繞中央政治局、中央政治局常委會部署要求，立足職責抓好重點任務落實，高品質完成黨中央交辦的各項任務。

此外，據披露，「會議還研究了其他事項」。