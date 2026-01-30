快訊

英國首相施凱爾：昨天與習近平有很好的會談取得實質成果

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
英國首相施凱爾此次造訪北京、上海兩地，引起高度關注。（歐新社）
英國首相施凱爾此次造訪北京、上海兩地，引起高度關注。（歐新社）

結束北京行程後，英國首相施凱爾30日上午出席中英商務論壇時，提到昨天與習近平有很好的會談取得實質成果，他並於30日下午抵達上海，繼續對大陸的訪問，施凱爾28日抵達北京，四天的訪問將進行到31日，接著轉往日本訪問，並將與日本首相高市早苗會晤。

施凱爾29日與大陸國家主席習近平、大陸總理李強、大陸人大委員長趙樂際舉行會見會談，他也前往故宮參訪，30日上午北京還舉辦了「中英商務論壇」。

香港無線新聞報導，施凱爾30日上午在北京出席中英商務論壇時，形容此次訪問是歷史性是八年來首次有英國首相訪問大陸，他強調昨天與習近平有很好的會談取得實質成果，包括大陸積極考慮對英國公民實施單方面免簽政策，大陸亦將英國威士忌關稅由10%降至5%。論壇邀請了中英政府代表和商業協會、企業負責人，探討相關領域的合作意向。施凱爾表示，希望雙方人員把握機會交流互動，增加互信。

新華社披露，施凱爾結束北京行程後30日下午抵達上海，繼續相關訪問。英國衛報指出，目前已達成多項交易，但似乎還沒有價值數十億美元的大規模投資項目。此前，大陸已宣布相關合作成果，包含將威士忌關稅由10%調降到5%，大陸積極考慮單方面對英國免簽，以及各項金融與經濟合作機制和文件等。

施凱爾31日結束大陸訪問後將轉往日本，共同社先前引述日本政府26日宣布，施凱爾將於31日訪問日本。訪日期間擬與首相高市早苗會談，就經濟安保和防衛領域等的合作展開討論。據相關人士稱，施凱爾計畫赴日之前訪問大陸，訪日時可能會討論如何應對大陸，這也是施凱爾就任首相後首次訪日。鑒於大陸加強兩用物項對日出口管制，在日英首腦會談上，加強重要物資供應鏈等可能也會成為議題。

施凱爾 英國 北京

相關新聞

「提攜張又俠的伯樂」廖錫龍昨火化 久未露面胡錦濤的花圈出現葬禮

新華社昨報導，中共中央軍委原委員、解放軍原總後勤部部長廖錫龍因病於1月23日在北京逝世，享年85歲。他的遺體昨29日在北...

魯比歐：習近平視統一台灣為歷史使命

美國國務卿魯比歐廿八日在美國參議院作證時表示，中國統一台灣的目標是習近平的「歷史使命」，無論世界上發生任何事，中方意圖都不會改變。

張又俠落馬…華府失熟識窗口 憂共軍誤判釀衝突

路透報導，美國前官員與分析人士表示，中國高階將領、中央軍委副主席張又俠落馬，讓美國失去在北京最高軍事決策機構的重要聯絡窗口，解放軍也愈來愈缺乏穩定與實戰經驗的指揮官。

陸海警法實施五周年 陸海警局長：構建了按「一中原則」管控台海新格局

大陸海警局今30日召開《中華人民共和國海警法》頒布實施五週年海上執法專題訪談，中國海警局局長張建明在訪談中表示，中國海警...

施習會後被問到「習近平是否回訪英國」 施凱爾發言人未排除可能

據英國衛報報導，英國首相施凱爾與中國和解邁出了重要一步，為習近平主席訪問英國敞開了大門，而此舉立即激怒了英國對北京持批評...

張又俠落馬…陸國防部：軍隊越反腐越有戰力 續與各國對話交流

大陸國防部上周六宣布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，昨舉行本月例行記者會，境外媒體提問約十則有關問題，大陸國防部發言人蔣斌強調，中方堅決反對汙衊抹黑，並稱軍隊「越反腐越堅強、越純潔越有戰鬥力」，但他未透露是否有繼任者、下次軍委會議召開日期等資訊。

