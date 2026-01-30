英國首相施凱爾：昨天與習近平有很好的會談取得實質成果

結束北京行程後，英國首相施凱爾30日上午出席中英商務論壇時，提到昨天與習近平有很好的會談取得實質成果，他並於30日下午抵達上海，繼續對大陸的訪問，施凱爾28日抵達北京，四天的訪問將進行到31日，接著轉往日本訪問，並將與日本首相高市早苗會晤。

施凱爾29日與大陸國家主席習近平、大陸總理李強、大陸人大委員長趙樂際舉行會見會談，他也前往故宮參訪，30日上午北京還舉辦了「中英商務論壇」。

香港無線新聞報導，施凱爾30日上午在北京出席中英商務論壇時，形容此次訪問是歷史性是八年來首次有英國首相訪問大陸，他強調昨天與習近平有很好的會談取得實質成果，包括大陸積極考慮對英國公民實施單方面免簽政策，大陸亦將英國威士忌關稅由10%降至5%。論壇邀請了中英政府代表和商業協會、企業負責人，探討相關領域的合作意向。施凱爾表示，希望雙方人員把握機會交流互動，增加互信。

新華社披露，施凱爾結束北京行程後30日下午抵達上海，繼續相關訪問。英國衛報指出，目前已達成多項交易，但似乎還沒有價值數十億美元的大規模投資項目。此前，大陸已宣布相關合作成果，包含將威士忌關稅由10%調降到5%，大陸積極考慮單方面對英國免簽，以及各項金融與經濟合作機制和文件等。

施凱爾31日結束大陸訪問後將轉往日本，共同社先前引述日本政府26日宣布，施凱爾將於31日訪問日本。訪日期間擬與首相高市早苗會談，就經濟安保和防衛領域等的合作展開討論。據相關人士稱，施凱爾計畫赴日之前訪問大陸，訪日時可能會討論如何應對大陸，這也是施凱爾就任首相後首次訪日。鑒於大陸加強兩用物項對日出口管制，在日英首腦會談上，加強重要物資供應鏈等可能也會成為議題。