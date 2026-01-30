2名中國人在內5男女東京被搶走8400萬 陸使館再籲近期避免前往日本

據日本共同社報導，29日晚上9點半前後，東京都台東區東上野的路上有3名日本籍和2名中國籍共男女5人被3人團夥搶走了裝有現金的行李箱。根據東京警視廳介紹，其中裝有共4.2億日圓（約折合台幣8400萬元）。

報導稱，數小時後，羽田機場停車場一名攜帶裝有1.9億日圓拉桿箱的男子撥打110報警表示自己被噴灑催淚噴霧。錢財未被搶走。兩起案件的3人集團都已逃逸，警視廳認為兩案相關，將以涉嫌搶劫等為由展開調查。

東京警視廳等稱，兩起案件的受害者都表示原計劃把現金從羽田機場帶去香港。

對此，大陸駐日本大使館今在其微信公眾號上指出，據日本媒體報導，1月29日晚，1名中國公民在東京上野附近遭到催淚瓦斯襲擊，其與4名同伴所持行李箱被劫走。此案疑犯仍在逃。使館所稱的中國公民人數與共同社報導略有差異。

但中國駐日本大使館稱，已向日本警方提出交涉，要求日方儘快破案，切實保護在日中國公民生命財產安全。 大使館並再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

共同社報導稱，被搶的5人年齡在20多歲至40多歲不等，他們表示在將3個裝有現金的行李箱裝進乘用車時，其中40多歲的中國男性被噴灑疑似催淚噴霧的液體，3個箱子均被搶走。同一時段在附近路上，一輛汽車撞到一名50多歲路人後駛離現場，警視廳認為是3人團夥搶劫後又肇事逃逸。

報導稱，被撞路人為輕傷，一輛藍色微型車被遺棄在附近。據稱，3人團夥中一人身高約170厘米，身穿黑色外套和長褲，頭戴黑色針織帽。

而該案發生約3小時後的30日凌晨0點10分左右，在東京都大田區的羽田機場第3航站樓第5停車場3樓，一名50多歲日本男性報警稱「遭人噴灑催淚噴霧」。報導稱，男子下車時，一輛白色汽車駛近，後座一名二、三十歲男子喊了一聲引起注意後噴射催淚噴霧。男子一夥為3人，未搶奪財物便駕車離開。

報導稱，台東區東上野的案發現場位於JR禦徒町站附近，周邊高樓林立。現場拉起警戒線，警員緊急確認情況並疏導交通。居住在附近的50多歲女性面露驚恐之色說：「禦徒町週邊是珠寶街，此前也發生過搶劫案。發生這樣的案件好可怕。」