共軍清洗後 學者：高層職位不會馬上補齊以免過度集中紀檢或空軍系統

共軍近期遭逢罕見的高層清洗，軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立雙雙落馬，學者認為，紀檢系統的軍官會成為習近平下一步要防範對象，並預期部分軍中高層職位不會馬上補齊，以免過度集中特定體系如紀檢或空軍。

政大國關中心30日上午舉辦「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會，邀集學者專家研討張又俠、劉振立落馬事件，國防安全研究院委任研究員揭仲指出，共軍內部存在兩個派系，最大的苗華東南幫，另一個相對力量比較小的是張又俠與老部下組成的系統，兩個派系外，空軍比較特別，在之前許其亮（前軍委副主席）影響下，比較小心避免依附任何派系。

揭仲表示，接下來問題是後續共軍如何填補高層人士，現在在職上將只有4人，其中2人還是去年12月才晉升，「現在連資深中將都變得非常稀有」，預期習近平會起用過去7、8年內升遷受到瓶頸不太順遂的人，最具代表性的是韓勝延（中部戰區司令員），他當中將今年是第9年，所以晉升後原地踏步8年，表示苗華、張又俠都不喜歡他，一定不是他們派系的。楊志斌（東部戰區司令員）擔任中將也4年，有一陣子還被調離一線。

同時他預期，為了避免紀檢體系做大，中共會高比例任用空軍，紀檢體系會成為習近平下一步要防範對象。他指出，習近平的清洗反映不安全感，二十一大一定會繼續當選，在強制外交上會比較保守，部分高層職位不會馬上補齊，以免過度集中特定體系如紀檢或空軍，二十一大時，軍方在政治局與中央委員的人數應該不會比二十大少，有助於鞏固習近平權力、讓軍方不滿下降。

政大東亞所名譽教授丁樹範提到，在毛澤東早期的抗拒下，共軍一向是自己管自己，1999年（南斯拉夫）炸館事件以後，中共中央開始大量撥款給軍工廠生產武器裝備，大量投入武器裝備研發生產後，又是獨立王國沒有任何人監督，江澤民、胡進濤的確是經濟發展最快時代，可是造成貪污腐敗最猖獗時代，大家都忙著賺錢，沒有管紀律審計。

對這次清洗，他表示後果嚴重，軍中互信的確非常重要，但有那麼多高階軍事領導人被拔掉，黨對軍隊領導、軍委主席負責制怎麼界定？如果有高階將領出缺，政治工作部提出名單，假如3個都是苗華的人，習近平覺得你在欺騙我，以後怎麼處理？政治工作部主任要提名10個人讓習近平勾選嗎？軍委主席負責制具體怎麼操作、習跟他所率領的高階領導人互信怎麼處理，會是非常大挑戰。同時還有幹部躺平問題、影響武器研發裝備生產效率等可能後果，尤其後者，對紀委來說，最大挑戰是其沒有專業知識，處理方式恐就是千方百計設法刁難。

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤則說，這時候辦張又俠，背後政治動機應該跟習近平要延續權力相關。軍中一定有不滿，但出現造反機率應該不高，而共軍在張又俠被捕後馬上面臨一個問題，現有資深將領中欠缺聲望足以服眾之將領，尤其作戰系統，至少眼前看不到共軍內部有人能扮演像張又俠這樣的角色，在內部爭執時能講一句話有作用。

在問答環節，本報記者詢問先前火箭軍清洗後，2024年9月朝向太平洋相關公海海域成功發射1枚搭載訓練彈頭的洲際彈道飛彈，未來會不會有相關展示武力作為？揭仲回應指出，「我覺得共軍會想」，但3月有兩會，4月有川普國事訪問，這段期間除非真的發生什麼事情他必須作回應，否則應該不會有太大武力展示動作，2012年到2014年釣魚台遭日本國有化後，共軍做了不少強制外交，整個過程非常久，現在共軍最缺乏處理長時間複雜動作能力，應會盡可能避免。

至於這些清洗會不會動搖共軍基層的信念？他說，基層官兵應該對習近平都是蠻效忠的，習上任後改善裝備、增加福利、處理退休問題，所以基層官兵對習效忠蠻高，這也是為什麼習近平在清洗中要把問題導向到「道德淪喪」。

而未來共軍是否可能引入更多軍事改革措施，包含政府部門對軍隊系統的審計政法監察？丁樹範回應指出，如果大陸國務院審計署派人去，那軍委主席負責制怎麼辦？「會變成大家來搶軍權」，所以這不會出現，這牽涉軍隊跟黨中央都是所謂的山頭，這是非常根本問題，他也強調，現在習近平要徹底把手伸到軍隊去，用整肅方式徹底掌控。

此外多位學者也提到，值得留意共軍各大軍種、軍區是否會公開宣示支持黨中央相關決定。