施凱爾一行前晚抵北京雲南餐廳用餐 主廚：訪華團140人全員用筷子

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
施凱爾一行前晚抵北京時，當晚在一家雲南餐廳用餐。餐廳主廚說，代表團140人，全員用筷子。 （截自玉淵譚天視頻）
據央視旗下《玉淵譚天》報導，英國首相施凱爾訪陸行程開啟的第一晚，在北京的一家雲南菜館用餐。玉淵譚天譚主獨家聯絡餐廳主廚，他稱餐廳準備了刀叉，但140人的訪華團全員用筷子，不讓上刀叉。

該主廚表示，「我們有備刀叉，我覺得他們應該是有備而來，他們沒有任何一個人用刀叉，全部用筷子。」他說，並沒有看到他們用筷子用得很彆扭的那種情況，他們用筷子都「用得挺順」的，包括首相也是，「他用筷子還用得挺好的」。

玉淵譚天稱，據稱餐廳還特意準備了英文菜單供來賓使用。此前一些四方國家稱「要是不上桌，就會上菜單」，但來到中國，不需上菜單，只需看菜單。

施凱爾已結束北京行程。今中午搭機前往上海，約在下午兩點抵達。抵上海後，施凱爾將到上海著名古代園林豫園參觀，他將漫步花園，並在湖心亭茶室裡與來自東華大學上海國際時尚創意學院的學生設計師們，一起完成一個手工製作的英國主題燈籠。

其後則前往英國之家舉辦招待會，展示在中國大陸的最優秀的英國企業， 其中包括自行車企Brompton,、時尚品牌Burberry 及毛絨玩具Jellycat。

上海 英國 餐廳

「提攜張又俠的伯樂」廖錫龍昨火化 久未露面胡錦濤的花圈出現葬禮

新華社昨報導，中共中央軍委原委員、解放軍原總後勤部部長廖錫龍因病於1月23日在北京逝世，享年85歲。他的遺體昨29日在北...

魯比歐：習近平視統一台灣為歷史使命

美國國務卿魯比歐廿八日在美國參議院作證時表示，中國統一台灣的目標是習近平的「歷史使命」，無論世界上發生任何事，中方意圖都不會改變。

張又俠落馬…華府失熟識窗口 憂共軍誤判釀衝突

路透報導，美國前官員與分析人士表示，中國高階將領、中央軍委副主席張又俠落馬，讓美國失去在北京最高軍事決策機構的重要聯絡窗口，解放軍也愈來愈缺乏穩定與實戰經驗的指揮官。

陸海警法實施五周年 陸海警局長：構建了按「一中原則」管控台海新格局

大陸海警局今30日召開《中華人民共和國海警法》頒布實施五週年海上執法專題訪談，中國海警局局長張建明在訪談中表示，中國海警...

施習會後被問到「習近平是否回訪英國」 施凱爾發言人未排除可能

據英國衛報報導，英國首相施凱爾與中國和解邁出了重要一步，為習近平主席訪問英國敞開了大門，而此舉立即激怒了英國對北京持批評...

張又俠落馬…陸國防部：軍隊越反腐越有戰力 續與各國對話交流

大陸國防部上周六宣布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，昨舉行本月例行記者會，境外媒體提問約十則有關問題，大陸國防部發言人蔣斌強調，中方堅決反對汙衊抹黑，並稱軍隊「越反腐越堅強、越純潔越有戰鬥力」，但他未透露是否有繼任者、下次軍委會議召開日期等資訊。

