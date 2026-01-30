張又俠等共軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

近期共軍高層出現重大人事異動，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委劉振立被查，引發外界對其軍事權力運作、軍隊治理以及對台政策走向的高度關注。學者指出，可能是中共二十一大會由「弱主」繼位，所以中共總書記習近平把軍方最有聲望的人先除掉，「有點像朱元璋為了讓朱允炆繼位」的做法。

政治大學國關中心30日舉行「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會，政治大學政治系與東亞所特聘教授寇健文在問答環節時，對於本報與紐約時報詢問中共政界與軍界相關清洗等問題，以及對二十一大影響時，回應指出自己原本一直以為習近平會再續任，但「會不會二十一大可能有一個弱主會出現？」，所以習近平把軍方最有聲望的人先除掉，有點像朱元璋（明太祖）為了讓朱允炆（明惠帝，朱元璋之孫）繼位，先把人除掉。

他也指出，現在中共政府清洗程度確實低於軍中，因為習近平人事安排都是用制衡，軍中是何衛東跟張又俠，文職幹部是蔡奇跟李強，有些政治局、副國級官員被整肅，但最重要兩個文職親信都沒動，如果習近平還在，兩人在位或都不在都有可能，但他預期，「如果二十一大是弱主在位，兩人都會下台，否則也會出現功高震主」。

寇健文也研判，李玉超與李尚福案件，經濟因素（腐敗）比較大。苗華跟何衛東既有經濟因素也有政治因素，就是團團夥夥、拉幫結派，張又俠與劉振立出事後，解放日報社論談到的內容，在經濟因素比較少，政治因素比較多。整體比較像習近平派系內部不同的子派系之間的競爭，當沒辦法維持平衡時，最高領導人出手把下面子派系清除。

過去兩三年倒台的將領多為1950年帶到1964年左右，沒有1960年代後面的，接下來會多出很多上將名額，現在很多中將是1960年代後期甚至1970年代出生的，他們在二十一大後可能成為共軍中堅幹部。這次事件的影響還包含軍心不穩，習是透過「恐懼」來領導軍隊，這一則以喜一則以憂，喜的是升遷機會變多，憂的是升得快下來也快，在這情況下軍心一定浮動會不安，領導人威信一定會受損，軍方不滿情緒一定存在，當然後面會補上人，但跟習的距離會越來越遠。

國防安全研究院委任研究員揭仲說，習近平清洗張又俠謀畫已久，不是突然發生，甚至在對苗華清洗時就已經做了準備，跡象第一個就是中共廿屆四中全會後不久原本張又俠在軍中位居要津的舊部就開始被處理，12月晉升上將儀式中這些人不見了。

國關中心主任王信賢表示，這次座談會報名非常踴躍，國關中心1月15日舉辦回顧與展望的學術活動後，原本以為可以準備過年了，但「沒想到習近平又出了一個很大的題目給我們」。他指出，有美國媒體提到張又俠因為洩露核武機密給美國，這是情報領域，真真假假很難判斷。對於此事，他認為在制度上有很大影響，軍委只剩下兩人，過去兩年政治局24位，何衛東落馬、馬興瑞不知道怎麼樣，張又俠被查，去年李干杰、石泰峰對調很罕見，扣除習近平，政治局委員一年內有5個異動，是文革以來最大，習近平是制度性集權，目前制度受到撼動，接下來怎麼做，二十一大以前可能有一些變化。

他最後總結時提出不，如果明年10月召開二十一大，開會前召開七中，七中前召開六中作黨建，會不會有非常規的五中全會？他表示，這波整肅後，他認為「接下來到二十一大之前會不會有一個中央委員會是非同小可的會議，更有這種可能」。