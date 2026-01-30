快訊

陸海警法實施五周年 陸海警局長：構建了按「一中原則」管控台海新格局

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
1月30日，中國海警局召開的《中華人民共和國海警法》頒布實施五週年海上執法專題訪談。 央視新聞客戶端
1月30日，中國海警局召開的《中華人民共和國海警法》頒布實施五週年海上執法專題訪談。 央視新聞客戶端

大陸海警局今30日召開《中華人民共和國海警法》頒布實施五週年海上執法專題訪談，中國海警局局長張建明在訪談中表示，中國海警堅決貫徹落實黨中央決策部署，堅持因情施策、依法依規防範和規制相關國家侵權挑釁，有力震懾「台獨」分裂行徑，堅決捍衛國家領土主權和權益權力。構建了按一個中國原則依法管控台海格局

據央視新聞客戶端，張建明表示，五年來，中國海警累計動用艦艇55萬艘次、航空器6000架次遂行海上維權任務，組織釣魚島領海巡航134次，2025年釣魚島巡航天數達357天，常態化開展東海、南海、黃海維權巡航，台島及其附屬島嶼週邊海域執法巡查，和黃岩島領海及周邊區域執法管控。。

報導稱，五年來，中國海警持續創新行動策略，優化管控模式，加強能力建設，及時感知、快速響應、有效應對外方侵權活動，實現了釣魚島海空立體巡航新突破，塑造了海上維權新態勢，構建了按一個中國原則依法管控台海新格局。

而在央視總台記者提問2024年11月10日中國政府發布黃岩島領海基線聲明後，中國海警在黃岩島領海及週邊區域開展常態執法巡查的具體情形時，大陸海警局發言人劉德軍表示，黃岩島是中國固有領土。中國政府公佈黃岩島領海基線是依法加強海洋管理的具體舉措，符合國際法和國際慣例。

劉德軍表示，就在上週，中國海警在黃岩島西北海域成功救助並向菲律賓海警移交17名遇險船員，充分展現我負責任大國形象。特別是黃岩島國家級自然保護區設立後，中國海警更加重視黃岩島週邊生態系統保護，積極清理海洋垃圾，管護海洋生態環境，去年發布的《黃岩島海域生態環境狀況調查評估報告》和《黃岩島珊瑚礁生態調查報告》顯示，目前黃岩島生態系統健康穩定，生物多樣性豐富。

他表示，下一步，中國海警將繼續依法進行黃岩島領海及週邊區域執法巡查，嚴厲打擊電毒炸魚和捕撈瀕危水生野生動物等違法行為，依法管控侵權滋擾船隻，維護相關海域的良好秩序和生態環境，堅決捍衛國家領土主權、安全和海洋權益。

黃岩島 台海 格局

相關新聞

「提攜張又俠的伯樂」廖錫龍昨火化 久未露面胡錦濤的花圈出現葬禮

新華社昨報導，中共中央軍委原委員、解放軍原總後勤部部長廖錫龍因病於1月23日在北京逝世，享年85歲。他的遺體昨29日在北...

魯比歐：習近平視統一台灣為歷史使命

美國國務卿魯比歐廿八日在美國參議院作證時表示，中國統一台灣的目標是習近平的「歷史使命」，無論世界上發生任何事，中方意圖都不會改變。

張又俠落馬…華府失熟識窗口 憂共軍誤判釀衝突

路透報導，美國前官員與分析人士表示，中國高階將領、中央軍委副主席張又俠落馬，讓美國失去在北京最高軍事決策機構的重要聯絡窗口，解放軍也愈來愈缺乏穩定與實戰經驗的指揮官。

施習會後被問到「習近平是否回訪英國」 施凱爾發言人未排除可能

據英國衛報報導，英國首相施凱爾與中國和解邁出了重要一步，為習近平主席訪問英國敞開了大門，而此舉立即激怒了英國對北京持批評...

張又俠落馬…陸國防部：軍隊越反腐越有戰力 續與各國對話交流

大陸國防部上周六宣布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，昨舉行本月例行記者會，境外媒體提問約十則有關問題，大陸國防部發言人蔣斌強調，中方堅決反對汙衊抹黑，並稱軍隊「越反腐越堅強、越純潔越有戰鬥力」，但他未透露是否有繼任者、下次軍委會議召開日期等資訊。

64%美國人：中國實力已追上 年輕人不認為中國像「大惡狼」

卡內基國際和平基金會一項最新調查顯示，近三分之二受訪美國人表示，中國的實力與影響力現在已追上甚至超過美國；美國年輕人認為中國已超越美國的比率，是六十五歲以上者的兩倍。

