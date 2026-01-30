陸海警法實施五周年 陸海警局長：構建了按「一中原則」管控台海新格局

大陸海警局今30日召開《中華人民共和國海警法》頒布實施五週年海上執法專題訪談，中國海警局局長張建明在訪談中表示，中國海警堅決貫徹落實黨中央決策部署，堅持因情施策、依法依規防範和規制相關國家侵權挑釁，有力震懾「台獨」分裂行徑，堅決捍衛國家領土主權和權益權力。構建了按一個中國原則依法管控台海新格局。

據央視新聞客戶端，張建明表示，五年來，中國海警累計動用艦艇55萬艘次、航空器6000架次遂行海上維權任務，組織釣魚島領海巡航134次，2025年釣魚島巡航天數達357天，常態化開展東海、南海、黃海維權巡航，台島及其附屬島嶼週邊海域執法巡查，和黃岩島領海及周邊區域執法管控。。

報導稱，五年來，中國海警持續創新行動策略，優化管控模式，加強能力建設，及時感知、快速響應、有效應對外方侵權活動，實現了釣魚島海空立體巡航新突破，塑造了海上維權新態勢，構建了按一個中國原則依法管控台海新格局。

而在央視總台記者提問2024年11月10日中國政府發布黃岩島領海基線聲明後，中國海警在黃岩島領海及週邊區域開展常態執法巡查的具體情形時，大陸海警局發言人劉德軍表示，黃岩島是中國固有領土。中國政府公佈黃岩島領海基線是依法加強海洋管理的具體舉措，符合國際法和國際慣例。

劉德軍表示，就在上週，中國海警在黃岩島西北海域成功救助並向菲律賓海警移交17名遇險船員，充分展現我負責任大國形象。特別是黃岩島國家級自然保護區設立後，中國海警更加重視黃岩島週邊生態系統保護，積極清理海洋垃圾，管護海洋生態環境，去年發布的《黃岩島海域生態環境狀況調查評估報告》和《黃岩島珊瑚礁生態調查報告》顯示，目前黃岩島生態系統健康穩定，生物多樣性豐富。

他表示，下一步，中國海警將繼續依法進行黃岩島領海及週邊區域執法巡查，嚴厲打擊電毒炸魚和捕撈瀕危水生野生動物等違法行為，依法管控侵權滋擾船隻，維護相關海域的良好秩序和生態環境，堅決捍衛國家領土主權、安全和海洋權益。