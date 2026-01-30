「提攜張又俠的伯樂」廖錫龍昨火化 久未露面胡錦濤的花圈出現葬禮

新華社昨報導，中共中央軍委原委員、解放軍原總後勤部部長廖錫龍因病於1月23日在北京逝世，享年85歲。他的遺體昨29日在北京八寶山革命公墓火化。新加坡聯合早報報導，據昨晚央視新聞聯播畫面顯示，他的葬禮上出現中共前總書記胡錦濤署名的花圈。

就在中共軍方高層人事震盪，原中央軍委副主席張又俠與中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立因「嚴重違紀違法」被立案審查調查時，作為張又俠軍旅生涯最重要的伯樂的廖錫龍接著過世引發矚目。

廖錫龍擔任成都軍區副司令員時，張又俠就在他手下第十四軍四十師當副師長。等到廖錫龍升任成都軍區司令員時，張又俠被提拔為陸軍第十三軍軍長。

而廖錫龍又是胡錦濤主政時期的重要軍方將領。他在胡錦濤10主政期間，同時擔任了10年總後勤部部長。

新華社報導稱，29日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沉痛悼念廖錫龍同志」，橫幅下方是廖錫龍的遺像。廖錫龍的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的黨旗。

報導並稱，廖錫龍病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等中共政治局七常委、中國國家副主席韓正和胡錦濤等，前往醫院看望或通過各種形式對廖錫龍逝世表示哀悼，並向廖錫龍的親屬表示慰問。

昨晚《新聞聯播》在播報上述中共高層的名字的同時，皆輔以所署名花圈的畫面，其中就包括久未露面的胡錦濤署名花圈。

胡錦濤最後一次公開亮相，是2022年12月江澤民逝世時，他前往醫院為江澤民送別。而在此前的2022年10月22日，胡錦濤出席中共二十大閉幕儀式。

當時，胡錦濤疑因不滿二十大人事布局中，他的門生胡春華未再入列政治局委員，在總書記習近平授意後被中共中央辦公廳副主任孔紹遜和另一名不明身份人員帶離會場。