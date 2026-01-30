快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

「提攜張又俠的伯樂」廖錫龍昨火化 久未露面胡錦濤的花圈出現葬禮

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中共中央軍委原委員廖錫龍因病逝世。央視聯播畫面顯示，葬禮上出現中共前總書記胡錦濤署名花圈。圖為央視畫面截圖。 取自聯合早報
中共中央軍委原委員廖錫龍因病逝世。央視聯播畫面顯示，葬禮上出現中共前總書記胡錦濤署名花圈。圖為央視畫面截圖。 取自聯合早報

新華社昨報導，中共中央軍委原委員、解放軍原總後勤部部長廖錫龍因病於1月23日在北京逝世，享年85歲。他的遺體昨29日在北京八寶山革命公墓火化。新加坡聯合早報報導，據昨晚央視新聞聯播畫面顯示，他的葬禮上出現中共前總書記胡錦濤署名的花圈。

就在中共軍方高層人事震盪，原中央軍委副主席張又俠與中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立因「嚴重違紀違法」被立案審查調查時，作為張又俠軍旅生涯最重要的伯樂的廖錫龍接著過世引發矚目。

廖錫龍擔任成都軍區副司令員時，張又俠就在他手下第十四軍四十師當副師長。等到廖錫龍升任成都軍區司令員時，張又俠被提拔為陸軍第十三軍軍長。

而廖錫龍又是胡錦濤主政時期的重要軍方將領。他在胡錦濤10主政期間，同時擔任了10年總後勤部部長。

新華社報導稱，29日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沉痛悼念廖錫龍同志」，橫幅下方是廖錫龍的遺像。廖錫龍的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的黨旗。

報導並稱，廖錫龍病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等中共政治局七常委、中國國家副主席韓正和胡錦濤等，前往醫院看望或通過各種形式對廖錫龍逝世表示哀悼，並向廖錫龍的親屬表示慰問。

昨晚《新聞聯播》在播報上述中共高層的名字的同時，皆輔以所署名花圈的畫面，其中就包括久未露面的胡錦濤署名花圈。

胡錦濤最後一次公開亮相，是2022年12月江澤民逝世時，他前往醫院為江澤民送別。而在此前的2022年10月22日，胡錦濤出席中共二十大閉幕儀式。

當時，胡錦濤疑因不滿二十大人事布局中，他的門生胡春華未再入列政治局委員，在總書記習近平授意後被中共中央辦公廳副主任孔紹遜和另一名不明身份人員帶離會場。

胡錦濤 中共二十大 張又俠

延伸閱讀

中共前軍委委員廖錫龍告別式 禮堂出現胡錦濤署名花圈

媒體狂問張又俠落馬 陸國防部：越反腐越堅強越有戰鬥力

張又俠落馬致美國失去溝通管道？ 共軍稱繼續對話交流

王定宇：網傳張又俠落馬引中共內部混亂 需小心判斷因應

相關新聞

「提攜張又俠的伯樂」廖錫龍昨火化 久未露面胡錦濤的花圈出現葬禮

新華社昨報導，中共中央軍委原委員、解放軍原總後勤部部長廖錫龍因病於1月23日在北京逝世，享年85歲。他的遺體昨29日在北...

魯比歐：習近平視統一台灣為歷史使命

美國國務卿魯比歐廿八日在美國參議院作證時表示，中國統一台灣的目標是習近平的「歷史使命」，無論世界上發生任何事，中方意圖都不會改變。

張又俠落馬…華府失熟識窗口 憂共軍誤判釀衝突

路透報導，美國前官員與分析人士表示，中國高階將領、中央軍委副主席張又俠落馬，讓美國失去在北京最高軍事決策機構的重要聯絡窗口，解放軍也愈來愈缺乏穩定與實戰經驗的指揮官。

施習會後被問到「習近平是否回訪英國」 施凱爾發言人未排除可能

據英國衛報報導，英國首相施凱爾與中國和解邁出了重要一步，為習近平主席訪問英國敞開了大門，而此舉立即激怒了英國對北京持批評...

張又俠落馬…陸國防部：軍隊越反腐越有戰力 續與各國對話交流

大陸國防部上周六宣布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，昨舉行本月例行記者會，境外媒體提問約十則有關問題，大陸國防部發言人蔣斌強調，中方堅決反對汙衊抹黑，並稱軍隊「越反腐越堅強、越純潔越有戰鬥力」，但他未透露是否有繼任者、下次軍委會議召開日期等資訊。

64%美國人：中國實力已追上 年輕人不認為中國像「大惡狼」

卡內基國際和平基金會一項最新調查顯示，近三分之二受訪美國人表示，中國的實力與影響力現在已追上甚至超過美國；美國年輕人認為中國已超越美國的比率，是六十五歲以上者的兩倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。