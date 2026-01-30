大陸各省市台辦主任發表新年賀詞 今年對台工作關鍵詞速覽

國曆新年剛過、農曆新年將至，大陸多個省份的台辦主任，循例發表新年賀詞，從中也透露各地對台工作動向。

這些新年賀詞，都於近期各省台辦微信公眾號、官網、或大陸官方出版的《兩岸關係雜誌》刊登。多位台辦主任除了回顧2025年對台工作成果，也都提到2026年將持續推進該省與台灣的交流交往，以及「服務國家統一」等。稍早大陸國台辦主任宋濤以及海協會會長張志軍都已循例發表新年寄語，提出兩岸交流相關論述，大陸領導人習近平則在新年賀詞提出「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。

指標性的福建省台辦主任林文生指出，2025年充分發揮福建獨特優勢，全面推進兩岸融合發展示範區建設，閩台各領域融合發展取得新成效。閩台應通盡通加速推進，廈金大橋廈門段主塔主體結構建設完工，廈門翔安國際機場建設進入收官衝刺階段。全年從福建口岸入境的台胞旅客超過100萬人次，經小三通航線往來旅客約190萬人次。他強調，2026年福建將在推動兩岸融合發展示範區建設中「馬不停蹄、一馬當先」。

上海市台辦主任金梅則提到，2025年，以「科技改變生活」為主題，成功舉辦「2025上海台北城市論壇」（雙城論壇），連續15年打造兩岸城市交流典範，上海市政府與台北市政府累計簽訂49項交流合作備忘錄，示範帶動兩市加強民間交流和專業交流。2026年上海將持續推動滬台各領域民間交流合作，持續服務台企在滬投資興業和台胞在滬安居樂業。

北京市台辦主任霍光峰也指出，2025年「首都對台工作提質增效，取得了明顯進展」。2016年將進一步深化京台各領域交流合作，交流最重要的作用就是彼此看到對方的好。「我們將繼續舉辦京台科技論壇、青年峰會、文化峰會、社團交流節等活動」。

甘肅省台辦主任朱莉莉提到了2025年「接待馬英九先生等台灣各界人士率團來甘參訪」等情況，四川省台辦主任劉曉晨表示2025年舉辦世運會等活動，以及推動川台貿易逆勢增長44.4％，台灣地區躍升為四川第四大交易夥伴。對於近期大陸熱議的海南自貿港，海南省台辦主任王昱正指出，2026年將搶抓海南自貿港封關運作的重大發展機遇，立足瓊台人緣相近、血緣相親、人文相通等資源優勢，攜手台灣同胞共用海南自貿港發展機遇，進一步深化瓊台交流合作。

其餘發表新年賀詞的還有新上任不久的江蘇省台辦主任仲紅岩，以及浙江省台辦主任徐曉光、山西省台辦主任王成禹、安徽省台辦主任劉泉、河北省台辦主任李莉、湖南省台辦主任馮海燕、湖北省台辦主任程良勝、河南省台辦主任景勁松、山東省台辦主任張連三、江西省台辦主任蔡清平、陝西省台辦主任姚金川、雲南省台辦主任鄧恒源、重慶市台辦主任冉華章、廣西自治區台辦主任侯線紅等人。

另，大陸全國台企聯會長李政宏指出，2025年發布了「台商共同倡議」，明確表達廣大台商堅持「九二共識」、反對台獨、期盼和平統一的「共同心聲」。展望2026年，國際和兩岸關係形勢依然錯綜複雜，但大陸堅決遏制「台獨分裂行徑」與外部勢力干涉的同時，將持續推動兩岸關係和平發展、融合發展。新的一年，大陸全國台企聯將繼續團結廣大台商，更加堅定地堅持「九二共識」，更加主動地參與大陸「十五五」規劃建設、更加悉心地打造服務台商的平台。