施習會後被問到「習近平是否回訪英國」 施凱爾發言人未排除可能

據英國衛報報導，英國首相施凱爾與中國和解邁出了重要一步，為習近平主席訪問英國敞開了大門，而此舉立即激怒了英國對北京持批評態度的人士。

報導稱，但當被問及施凱爾是否希望習近平訪問英國時，他的官方發言人表示：「首相已經明確表示，與中國重啟關係，使其不再處於冰河時期，這對英國人民和英國企業都有利。」

而天空新聞台更報導，一位施凱爾內閣的部長在英國受訪時表示，如果符合英國國家利益，習近平對英國進行國事訪問將是正確的。在接受「政治中心」（Politics Hub）節目中的採訪時，英國司法部長傑克．理查茲（Jake Richards）表示，「嗯，我認為如果習近平主席想來，而且我們認為這符合我們的國家利益，那麼是的。」但當被問及此事是否會發生時，他說，「嗯，我不知道，恐怕這超出了我的職權範圍。」

衛報報導說，這是英國首相八年來首次訪問中國，施凱爾將這段時期形容為「冰河時期」，他表示，與中國國家主席的會談使雙邊關係更加穩固。

然而報導說，當斯塔默和他的團隊炫耀此行的成果，包括免簽、降低威士忌關稅和經濟合作協議時，英國國內對習近平對英國進行回訪的前景越來越感到擔憂。

報導稱，施凱爾在前往北京的途中曾表示，儘管北京在英國進行間諜活動並對英國議員實施制裁，但英國政府仍將對來自中國的國家安全威脅保持「清醒和務實的態度」。

而英國天空新聞台則報導，唐寧街方面拒絕排除邀請習近平訪問英國的可能性。報導稱，中國國家主席上一次對英國進行國事訪問時，當時英國首相戴維．卡麥隆和伊莉莎白二世女王對他訪問表示歡迎。但自那以後，倫敦和北京之間的關係逐漸降溫——中國被指控從事間諜活動。而北京方面也對包括前保守黨領袖伊恩．鄧肯·史密斯爵士在內的幾名議員進行了制裁，理由是他們散佈有關新疆人權侵犯的「謊言和虛假信息」。

報導稱在施凱爾爵士與習近平舉行關鍵會晤後，當被問及習近平是否仍然受到英國歡迎時，施凱爾的發言人表示，此次訪問的目的是「重塑與中國的關係」。

發言人稱，它不再處於冰河時代，這對英國人民和英國企業都有好處。他說，「我認為首相在過去18個月裡已經表明，他願意並熱衷於與國際領導人接觸，以造福英國人民和英國企業，並促進經濟增長，而這正是此次訪問的意義所在。」而「這種建設性的互動將會繼續下去。」

報導稱，但據了解，習近平不太可能收到正式國事訪問的邀請。而發言人補充說，「與中國建立建設性和更加開放的關係符合英國的國家利益，這也是首相將繼續追求的目標」。