施習會後被問到「習近平是否回訪英國」 施凱爾發言人未排除可能

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
英首相發言人未排除習近平回訪英國可能性，引發英國國內關切。 取自PA英國新聞社
英國衛報報導，英國首相施凱爾與中國和解邁出了重要一步，為習近平主席訪問英國敞開了大門，而此舉立即激怒了英國對北京持批評態度的人士。

報導稱，但當被問及施凱爾是否希望習近平訪問英國時，他的官方發言人表示：「首相已經明確表示，與中國重啟關係，使其不再處於冰河時期，這對英國人民和英國企業都有利。」

而天空新聞台更報導，一位施凱爾內閣的部長在英國受訪時表示，如果符合英國國家利益，習近平對英國進行國事訪問將是正確的。在接受「政治中心」（Politics Hub）節目中的採訪時，英國司法部長傑克．理查茲（Jake Richards）表示，「嗯，我認為如果習近平主席想來，而且我們認為這符合我們的國家利益，那麼是的。」但當被問及此事是否會發生時，他說，「嗯，我不知道，恐怕這超出了我的職權範圍。」

衛報報導說，這是英國首相八年來首次訪問中國，施凱爾將這段時期形容為「冰河時期」，他表示，與中國國家主席的會談使雙邊關係更加穩固。

然而報導說，當斯塔默和他的團隊炫耀此行的成果，包括免簽、降低威士忌關稅和經濟合作協議時，英國國內對習近平對英國進行回訪的前景越來越感到擔憂。

報導稱，施凱爾在前往北京的途中曾表示，儘管北京在英國進行間諜活動並對英國議員實施制裁，但英國政府仍將對來自中國的國家安全威脅保持「清醒和務實的態度」。

而英國天空新聞台則報導，唐寧街方面拒絕排除邀請習近平訪問英國的可能性。報導稱，中國國家主席上一次對英國進行國事訪問時，當時英國首相戴維．卡麥隆和伊莉莎白二世女王對他訪問表示歡迎。但自那以後，倫敦和北京之間的關係逐漸降溫——中國被指控從事間諜活動。而北京方面也對包括前保守黨領袖伊恩．鄧肯·史密斯爵士在內的幾名議員進行了制裁，理由是他們散佈有關新疆人權侵犯的「謊言和虛假信息」。

報導稱在施凱爾爵士與習近平舉行關鍵會晤後，當被問及習近平是否仍然受到英國歡迎時，施凱爾的發言人表示，此次訪問的目的是「重塑與中國的關係」。

發言人稱，它不再處於冰河時代，這對英國人民和英國企業都有好處。他說，「我認為首相在過去18個月裡已經表明，他願意並熱衷於與國際領導人接觸，以造福英國人民和英國企業，並促進經濟增長，而這正是此次訪問的意義所在。」而「這種建設性的互動將會繼續下去。」

報導稱，但據了解，習近平不太可能收到正式國事訪問的邀請。而發言人補充說，「與中國建立建設性和更加開放的關係符合英國的國家利益，這也是首相將繼續追求的目標」。

魯比歐：習近平視統一台灣為歷史使命

美國國務卿魯比歐廿八日在美國參議院作證時表示，中國統一台灣的目標是習近平的「歷史使命」，無論世界上發生任何事，中方意圖都不會改變。

張又俠落馬…華府失熟識窗口 憂共軍誤判釀衝突

路透報導，美國前官員與分析人士表示，中國高階將領、中央軍委副主席張又俠落馬，讓美國失去在北京最高軍事決策機構的重要聯絡窗口，解放軍也愈來愈缺乏穩定與實戰經驗的指揮官。

施習會後被問到「習近平是否回訪英國」 施凱爾發言人未排除可能

據英國衛報報導，英國首相施凱爾與中國和解邁出了重要一步，為習近平主席訪問英國敞開了大門，而此舉立即激怒了英國對北京持批評...

張又俠落馬…陸國防部：軍隊越反腐越有戰力 續與各國對話交流

大陸國防部上周六宣布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，昨舉行本月例行記者會，境外媒體提問約十則有關問題，大陸國防部發言人蔣斌強調，中方堅決反對汙衊抹黑，並稱軍隊「越反腐越堅強、越純潔越有戰鬥力」，但他未透露是否有繼任者、下次軍委會議召開日期等資訊。

64%美國人：中國實力已追上 年輕人不認為中國像「大惡狼」

卡內基國際和平基金會一項最新調查顯示，近三分之二受訪美國人表示，中國的實力與影響力現在已追上甚至超過美國；美國年輕人認為中國已超越美國的比率，是六十五歲以上者的兩倍。

陸委會：我檢察官赴陸旅遊 遇陸國安人員盤查

陸委會副主委梁文傑廿九日在記者會上主動公布，本月初有兩名我方檢察官在大陸河南旅遊時，於下榻旅館時遭當地國安人員盤問，詢問...

