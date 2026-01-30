聽新聞
64%美國人認為中國實力已追上 年輕人玩TikTok…不認為中國是「惡狼」

聯合報／ 國際中心／綜合報導
很多美國年輕人透過Labubu玩偶接觸中國。 （路透）
卡內基國際和平基金會一項最新調查顯示，近三分之二受訪美國人表示，中國的實力與影響力現在已追上甚至超過美國；美國年輕人認為中國已超越美國的比率，是六十五歲以上者的兩倍。

卡內基國際和平基金會去年十一月廿四到十二月一日委託民調機構輿觀以全美樣本訪查一千五百名十八歲以上成年人，信心水準正負二點九六個百分點。

調查顯示，百分之五十九美國人認為，美國只是眾多強權之一，而非全球最強大國家；認為美國仍最強大者僅百分之四十一。

百分之六十四受訪者表示，中國目前的全球實力和影響力與美國不相上下甚至超越。

當問及中國在哪些方面有優勢時，百分之六十三受訪者表示中國在科技方面優於美國；值得注意的是百分之七十四的受訪民主黨人、百分之六十二的獨立人士和百分之五十二共和黨人都同意此觀點，顯示跨黨派受訪者普遍認為中國在科技領域處於領先地位。

美國民眾對兩國實力與影響力認知存在世代差異。十八到廿九歲受訪者百分之四十三認為中國實力與影響力已與美國相當，百分之廿五認為已超越美國；六十五歲以上者百分之四十九認為兩國旗鼓相當，百分之十二認為中國已超越美國。

卅至四十四歲百分之四十四認為兩國實力相當、百分之廿一認為中國已超越；四十五至六十四歲中百分之四十五認兩國相當，百分之十九認為中國超前。

當問法改為「中國需要多久才能超越美國」時，百分之四十七受訪者認為中國已超越或將在五年內超越美國，認為永遠無法趕上者只有百分之廿六。

Axios新聞網指出，政治失能、經濟壓力與文化交流，逐漸重塑年輕世代衡量全球實力及美國地位。

智庫「芝加哥全球事務委員會」專家卡夫拉說，年輕美國人更傾向不認為美國優越，年輕人接觸中國，更多是透過Labubu玩偶及TikTok等創新產品；在他們眼裡，中國愈來愈不像過去描繪的「巨大惡狼」。

