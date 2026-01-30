聽新聞
張又俠落馬…陸國防部：軍隊越反腐越有戰力 續與各國對話交流

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸國防部新聞發言人蔣斌強調，中方堅決反對汙衊抹黑，軍隊「越反腐越堅強、越純潔越有戰鬥力」。 記者陳政錄／攝影
大陸國防部上周六宣布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，昨舉行本月例行記者會，境外媒體提問約十則有關問題，大陸國防部發言人蔣斌強調，中方堅決反對汙衊抹黑，並稱軍隊「越反腐越堅強、越純潔越有戰鬥力」，但他未透露是否有繼任者、下次軍委會議召開日期等資訊。

昨日的大陸國防例行記者會是在共軍高層震盪後召開，現場未像過去偶有安排參訪機關旁聽，座位區幾乎坐滿中外記者，後側也站滿攝影記者，關切張、劉二人相關議題的以境外記者為主，包括西方主流媒體、台媒和部分港媒。

不過，對於二人的繼任者和共軍還剩幾位正常工作的將軍、下次中央軍委會議何時召開，以及外媒報導張又俠洩漏大陸核機密給美方，或中外軍事互信受到衝擊的討論等，蔣斌均稱沒有可供發布的訊息或補充，呼籲以大陸官方訊息為主，不要「妄加揣測」，強調中方堅決反對對有關反腐行動的汙衊抹黑，將繼續與各國軍隊對話交流，軍委會議召開時間是「國家的軍事祕密」。

蔣斌說，軍隊「越反腐越堅強、越純潔越有戰鬥力」。他表示，堅決查處張、劉，是中共和軍隊反腐敗鬥爭獲重大成果，對打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰、總體戰具重要意義。

張又俠 中央軍委 中共 共軍 軍委會 軍委副主席 機密 國防部 反腐

延伸閱讀

相關新聞

卸任僅4個月…前內蒙古書記孫紹騁今落馬 2026首名被查正部級官員

中共中央軍委副主席張又俠被拿下引發國際關注之際，卸任僅4個月的前內蒙古黨委書記孫紹騁今晚被官宣落馬，成為今年首名被查的中...

南台灣學者為2026兩岸關係把脈 預言冷和平將成新常態

國際情勢動盪、兩岸關係風險升高，高雄都會發展文教基金會等多個民間團體今邀多位南台灣學者專家舉辦座談會，與會學者普遍認為，...

製「赴陸港澳告知書」給公務員簽署 陸委會：別再說不知道

陸委會近期製作了「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，由行政院人事行政總處發給各機關，要求公務員簽署，對此陸委會表...

鄭麗文稱大陸是親人 梁文傑：這樣的親戚有什麼意義？

國民黨主席鄭麗文近日表示，有朋友向她提到，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，對此陸委會指出，如我今天開一家公...

今年是否再對台軍演 陸國防部稱：兵常練、刀常磨

大陸國防部今天下午舉行本月例行記者會，對於有陸媒提問稱今年是台灣九合一選舉年，賴總統可能在兩岸一步謀獨挑釁，解放軍如何因...

2檢察官赴陸旅遊遭盤查 陸委會籲公務員：沒事盡量不要去

陸委會副主委梁文傑29日在記者會上主動公布，今年1月初有兩位我方檢察官在大陸河南旅遊時，於下榻旅館時遭當地國安人員盤問，...

