張又俠落馬…陸國防部：軍隊越反腐越有戰力 續與各國對話交流

大陸國防部上周六宣布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，昨舉行本月例行記者會，境外媒體提問約十則有關問題，大陸國防部發言人蔣斌強調，中方堅決反對汙衊抹黑，並稱軍隊「越反腐越堅強、越純潔越有戰鬥力」，但他未透露是否有繼任者、下次軍委會議召開日期等資訊。

昨日的大陸國防例行記者會是在共軍高層震盪後召開，現場未像過去偶有安排參訪機關旁聽，座位區幾乎坐滿中外記者，後側也站滿攝影記者，關切張、劉二人相關議題的以境外記者為主，包括西方主流媒體、台媒和部分港媒。

不過，對於二人的繼任者和共軍還剩幾位正常工作的將軍、下次中央軍委會議何時召開，以及外媒報導張又俠洩漏大陸核機密給美方，或中外軍事互信受到衝擊的討論等，蔣斌均稱沒有可供發布的訊息或補充，呼籲以大陸官方訊息為主，不要「妄加揣測」，強調中方堅決反對對有關反腐行動的汙衊抹黑，將繼續與各國軍隊對話交流，軍委會議召開時間是「國家的軍事祕密」。

蔣斌說，軍隊「越反腐越堅強、越純潔越有戰鬥力」。他表示，堅決查處張、劉，是中共和軍隊反腐敗鬥爭獲重大成果，對打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰、總體戰具重要意義。