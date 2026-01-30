聽新聞
魯比歐：習近平視統一台灣為歷史使命

聯合報／ 編譯莊瑞萌／綜合報導
美國國務卿魯比歐廿八日在參議院作證，表示習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。（路透）
美國國務卿魯比歐廿八日在參議院作證，表示習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。（路透）

美國國務卿魯比歐廿八日在美國參議院作證時表示，中國統一台灣的目標是習近平的「歷史使命」，無論世界上發生任何事，中方意圖都不會改變。

魯比歐在參院外交委員會聽證會上，為美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的軍事行動辯護。美聯社報導，在這次聽證會上，民主、共和兩黨對川普政府外交政策的解讀呈現明顯分歧。民主黨議員質疑，川普對委內瑞拉的政策是否可能間接刺激中國對台灣採取行動，或讓俄羅斯在烏克蘭問題上更加強勢，魯比歐則淡化相關疑慮。

這也是一月三日推翻馬杜洛的突襲行動以來，首場相關聽證會。共和黨參議員芮基茲詢問，這場行動是否會對共產中國在台灣問題上的行動或意圖產生任何影響，及對中共中央軍委副主席張又俠落馬的看法。

魯比歐說，抓捕馬杜洛不會牽動中共行動，「台灣問題是習近平的歷史使命。他已清楚表明這是他想要完成的事，這不會因世界上發生的其他事件改變」。

「高度關注中共整肅軍方高層」

對於張又俠近期被立案調查，魯比歐說，軍方領導層遭整肅是中共過去幾年明顯行為模式，北京在軍事上投入大量資金，而顯然有人貪汙挪用這些資金，中共正試圖處理這個問題。

他說，中共整肅軍方高層是內部議題，不會與美方深入分享或討論相關情況，但這是美方高度關注的事。

魯比歐還說，中國從委內瑞拉長期經濟崩潰中獲利，北京利用委內瑞拉遭制裁與經濟孤立，以大幅折扣價格取得石油，同時擴大在西半球的影響力。他說，中國取得委國石油時，「每桶大約有廿美元折扣，他們甚至沒有付現金，這些石油被用來償還積欠中國的債務」。

「中國在西半球影響力受侵蝕」

魯比歐說，推翻馬杜洛，才能終止「以犧牲委內瑞拉人民為代價卻有利北京」的能源安排。

魯比歐也表示，中國在西半球的影響力過去一年已「受到侵蝕」，例如巴拿馬退出中國「一帶一路」，智利和宏都拉斯也出現「強烈希望與美國重新結盟」的新領導人。

魯比歐 習近平 川普 台灣問題 北京 中共 對台 中央軍委 馬杜洛 對中

卸任僅4個月…前內蒙古書記孫紹騁今落馬 2026首名被查正部級官員

中共中央軍委副主席張又俠被拿下引發國際關注之際，卸任僅4個月的前內蒙古黨委書記孫紹騁今晚被官宣落馬，成為今年首名被查的中...

南台灣學者為2026兩岸關係把脈 預言冷和平將成新常態

國際情勢動盪、兩岸關係風險升高，高雄都會發展文教基金會等多個民間團體今邀多位南台灣學者專家舉辦座談會，與會學者普遍認為，...

製「赴陸港澳告知書」給公務員簽署 陸委會：別再說不知道

陸委會近期製作了「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，由行政院人事行政總處發給各機關，要求公務員簽署，對此陸委會表...

鄭麗文稱大陸是親人 梁文傑：這樣的親戚有什麼意義？

國民黨主席鄭麗文近日表示，有朋友向她提到，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，對此陸委會指出，如我今天開一家公...

今年是否再對台軍演 陸國防部稱：兵常練、刀常磨

大陸國防部今天下午舉行本月例行記者會，對於有陸媒提問稱今年是台灣九合一選舉年，賴總統可能在兩岸一步謀獨挑釁，解放軍如何因...

2檢察官赴陸旅遊遭盤查 陸委會籲公務員：沒事盡量不要去

陸委會副主委梁文傑29日在記者會上主動公布，今年1月初有兩位我方檢察官在大陸河南旅遊時，於下榻旅館時遭當地國安人員盤問，...

