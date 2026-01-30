聽新聞
0:00 / 0:00

張又俠落馬…華府失熟識窗口 憂共軍誤判釀衝突

聯合報／ 國際中心／綜合報導
中共中央軍委副主席張又俠被整肅落馬。 （美聯社）
中共中央軍委副主席張又俠被整肅落馬。 （美聯社）

路透報導，美國前官員與分析人士表示，中國高階將領、中央軍委副主席張又俠落馬，讓美國失去在北京最高軍事決策機構的重要聯絡窗口，解放軍也愈來愈缺乏穩定與實戰經驗的指揮官。

華府而言，張又俠意外落馬，意味美國失去一名備受尊重且美方熟知的中國軍方高層對口。歷屆美國政府一直努力建立高層級溝通管道，以避免誤判或意外衝突。

多名美國前高階官員向路透表示，習近平開鍘張又俠令他們震驚。

在美國前總統拜登政府執政期間，習近平曾允許張又俠與美方溝通；此前，在時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣後，中國一度切斷幾乎所有美中軍事溝通管道，時間長達十七個月。

在中國政治體系，張又俠地位高於國防部長，如此高層級聯繫，被視為關鍵且仍可持續的對話管道。

張又俠是少數曾參與一九七○年代末中越戰爭、有實戰經驗的高階將領之一。在美方眼中，他是能向習近平提供專業且務實建言的重要顧問。張又俠落馬後，中共中央軍委僅剩軍委主席習近平和負責整肅軍隊的張升民兩名成員。

新加坡南洋理工大學研究員唐安竹說：「如果中央軍委會只剩一個人，習近平在危機時刻還能找誰商議？」唐安竹認為，張又俠是唯一能向習近平提供相對客觀建議的現役共軍軍官，能坦率說明中國軍事能力的強項與不足，及衝突可能帶來的傷亡代價。

他說：「如今存在一種風險，就是習近平只會聽到奉承者給的錯誤建議，那些人只說他想聽的話，這會提高誤判風險。」

在中國高階將領中，張又俠對美方而言可謂「熟面孔」。美國退役空軍准將、川普第一任期擔任國務院亞太事務助卿的史達偉說，張又俠和其他共軍將領不一樣，他樂於與美軍人員交談、試用美國武器，給美方印象是一名專業軍人，而非政治軍官。

史達偉說，令人擔憂的是，少了張又俠向習近平進言，解放軍更可能相信已為「侵台行動」做好準備。

張又俠 美方 習近平 中央軍委 解放軍 共軍 華府 美中 美軍 川普

延伸閱讀

媒體狂問張又俠落馬 陸國防部：越反腐越堅強越有戰鬥力

張又俠落馬致美國失去溝通管道？ 共軍稱繼續對話交流

王定宇：網傳張又俠落馬引中共內部混亂 需小心判斷因應

張又俠落馬 大陸學者：習近平疑先發制人斷然處置

相關新聞

卸任僅4個月…前內蒙古書記孫紹騁今落馬 2026首名被查正部級官員

中共中央軍委副主席張又俠被拿下引發國際關注之際，卸任僅4個月的前內蒙古黨委書記孫紹騁今晚被官宣落馬，成為今年首名被查的中...

南台灣學者為2026兩岸關係把脈 預言冷和平將成新常態

國際情勢動盪、兩岸關係風險升高，高雄都會發展文教基金會等多個民間團體今邀多位南台灣學者專家舉辦座談會，與會學者普遍認為，...

製「赴陸港澳告知書」給公務員簽署 陸委會：別再說不知道

陸委會近期製作了「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，由行政院人事行政總處發給各機關，要求公務員簽署，對此陸委會表...

鄭麗文稱大陸是親人 梁文傑：這樣的親戚有什麼意義？

國民黨主席鄭麗文近日表示，有朋友向她提到，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，對此陸委會指出，如我今天開一家公...

今年是否再對台軍演 陸國防部稱：兵常練、刀常磨

大陸國防部今天下午舉行本月例行記者會，對於有陸媒提問稱今年是台灣九合一選舉年，賴總統可能在兩岸一步謀獨挑釁，解放軍如何因...

2檢察官赴陸旅遊遭盤查 陸委會籲公務員：沒事盡量不要去

陸委會副主委梁文傑29日在記者會上主動公布，今年1月初有兩位我方檢察官在大陸河南旅遊時，於下榻旅館時遭當地國安人員盤問，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。