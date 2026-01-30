張又俠落馬…華府失熟識窗口 憂共軍誤判釀衝突

路透報導，美國前官員與分析人士表示，中國高階將領、中央軍委副主席張又俠落馬，讓美國失去在北京最高軍事決策機構的重要聯絡窗口，解放軍也愈來愈缺乏穩定與實戰經驗的指揮官。

對華府而言，張又俠意外落馬，意味美國失去一名備受尊重且美方熟知的中國軍方高層對口。歷屆美國政府一直努力建立高層級溝通管道，以避免誤判或意外衝突。

多名美國前高階官員向路透表示，習近平開鍘張又俠令他們震驚。

在美國前總統拜登政府執政期間，習近平曾允許張又俠與美方溝通；此前，在時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣後，中國一度切斷幾乎所有美中軍事溝通管道，時間長達十七個月。

在中國政治體系，張又俠地位高於國防部長，如此高層級聯繫，被視為關鍵且仍可持續的對話管道。

張又俠是少數曾參與一九七○年代末中越戰爭、有實戰經驗的高階將領之一。在美方眼中，他是能向習近平提供專業且務實建言的重要顧問。張又俠落馬後，中共中央軍委僅剩軍委主席習近平和負責整肅軍隊的張升民兩名成員。

新加坡南洋理工大學研究員唐安竹說：「如果中央軍委會只剩一個人，習近平在危機時刻還能找誰商議？」唐安竹認為，張又俠是唯一能向習近平提供相對客觀建議的現役共軍軍官，能坦率說明中國軍事能力的強項與不足，及衝突可能帶來的傷亡代價。

他說：「如今存在一種風險，就是習近平只會聽到奉承者給的錯誤建議，那些人只說他想聽的話，這會提高誤判風險。」

在中國高階將領中，張又俠對美方而言可謂「熟面孔」。美國退役空軍准將、川普第一任期擔任國務院亞太事務助卿的史達偉說，張又俠和其他共軍將領不一樣，他樂於與美軍人員交談、試用美國武器，給美方印象是一名專業軍人，而非政治軍官。

史達偉說，令人擔憂的是，少了張又俠向習近平進言，解放軍更可能相信已為「侵台行動」做好準備。