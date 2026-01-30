快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會：我檢察官赴陸旅遊 遇陸國安人員盤查

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
陸委會副主委梁文傑29日公布有兩位檢察官赴大陸旅遊遭盤問。記者廖士鋒／攝影
陸委會副主委梁文傑29日公布有兩位檢察官赴大陸旅遊遭盤問。記者廖士鋒／攝影

陸委會副主委梁文傑廿九日在記者會上主動公布，本月初有兩名我方檢察官在大陸河南旅遊時，於下榻旅館時遭當地國安人員盤問，詢問工作相關內容等。梁文傑再次提醒全國公務員，不要以為自己未接觸國家機密或職務不高，就覺得赴陸沒有被監控調查的風險。他呼籲全國公務員：「沒事盡量不要去」。

梁文傑還提到，最近接獲通報，一名在各國教授身心健康與自然療法課程的國人，去年三月遭中共公安逮捕起訴，當事人並無營利行為，推廣課程主要是修練氣功強健身心。他表示，「中國法制跟台灣不一樣，教授氣功或自然療法在台灣司空見慣，但在那邊可能就觸犯法律或相關規定」。

此外，針對陸配李貞秀即將就任民眾黨籍不分區立委，對於她的任職身分，梁文傑在記者會上指出，「國籍法」廿條的規定很明確，就職前要提出撤銷外國國籍的申請，就職一年內要處理完畢。

梁文傑說，「這個申請不是用嘴巴說」，公務機關要看到提出申請的文件，二○○九年馬政府時代，內政部就有解釋過。至於能不能申請得到或申請要多久，那就是另外一個問題。他強調，目前政府並沒有收到李貞秀取消「中華人民共和國國籍」的申請文件。

梁文傑 國籍法 李貞秀

延伸閱讀

2檢察官赴陸旅遊遭盤查 陸委會籲公務員：沒事盡量不要去

製「赴陸港澳告知書」給公務員簽署 陸委會：別再說不知道

台灣革命共產黨成立 陸委會：托派組織不太可能成為中共在地協力者

反滲透法發言惹議 梁文傑：中共善於隱蔽難找證據

相關新聞

魯比歐：習近平視統一台灣為歷史使命

美國國務卿魯比歐廿八日在美國參議院作證時表示，中國統一台灣的目標是習近平的「歷史使命」，無論世界上發生任何事，中方意圖都不會改變。

張又俠落馬…華府失熟識窗口 憂共軍誤判釀衝突

路透報導，美國前官員與分析人士表示，中國高階將領、中央軍委副主席張又俠落馬，讓美國失去在北京最高軍事決策機構的重要聯絡窗口，解放軍也愈來愈缺乏穩定與實戰經驗的指揮官。

張又俠落馬…陸國防部：軍隊越反腐越有戰力 續與各國對話交流

大陸國防部上周六宣布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，昨舉行本月例行記者會，境外媒體提問約十則有關問題，大陸國防部發言人蔣斌強調，中方堅決反對汙衊抹黑，並稱軍隊「越反腐越堅強、越純潔越有戰鬥力」，但他未透露是否有繼任者、下次軍委會議召開日期等資訊。

64%美國人：中國實力已追上 年輕人不認為中國像「大惡狼」

卡內基國際和平基金會一項最新調查顯示，近三分之二受訪美國人表示，中國的實力與影響力現在已追上甚至超過美國；美國年輕人認為中國已超越美國的比率，是六十五歲以上者的兩倍。

英相施凱爾會習近平 盼建立「更成熟關係」

大陸國家主席習近平昨在北京會見英國首相施凱爾，雙方同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。習近平形容施凱爾的到訪「好事多磨」...

陸委會製「赴陸港澳告知書」 每個公務員都要簽、簽過別裝傻

陸委會近期製作了「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，並由行政院人事行政總處發給各機關，要求公務員簽署。對此，陸委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。