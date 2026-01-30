聽新聞
0:00 / 0:00
陸委會：我檢察官赴陸旅遊 遇陸國安人員盤查
陸委會副主委梁文傑廿九日在記者會上主動公布，本月初有兩名我方檢察官在大陸河南旅遊時，於下榻旅館時遭當地國安人員盤問，詢問工作相關內容等。梁文傑再次提醒全國公務員，不要以為自己未接觸國家機密或職務不高，就覺得赴陸沒有被監控調查的風險。他呼籲全國公務員：「沒事盡量不要去」。
梁文傑還提到，最近接獲通報，一名在各國教授身心健康與自然療法課程的國人，去年三月遭中共公安逮捕起訴，當事人並無營利行為，推廣課程主要是修練氣功強健身心。他表示，「中國法制跟台灣不一樣，教授氣功或自然療法在台灣司空見慣，但在那邊可能就觸犯法律或相關規定」。
此外，針對陸配李貞秀即將就任民眾黨籍不分區立委，對於她的任職身分，梁文傑在記者會上指出，「國籍法」廿條的規定很明確，就職前要提出撤銷外國國籍的申請，就職一年內要處理完畢。
梁文傑說，「這個申請不是用嘴巴說」，公務機關要看到提出申請的文件，二○○九年馬政府時代，內政部就有解釋過。至於能不能申請得到或申請要多久，那就是另外一個問題。他強調，目前政府並沒有收到李貞秀取消「中華人民共和國國籍」的申請文件。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言