陸委會製「赴陸港澳告知書」 每個公務員都要簽、簽過別裝傻

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
陸委會副主委梁文傑。記者廖士鋒／攝影
陸委會副主委梁文傑。記者廖士鋒／攝影

陸委會近期製作了「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，並由行政院人事行政總處發給各機關，要求公務員簽署。對此，陸委會副主委梁文傑表示，這是告知性作法，「也就是我把告知文件給你了，請你簽收，以後不要說不知道」。另，對於十一職等以上公務員赴陸申請，陸委會強調目前沒有不許可的狀況，但指相關情況包含「說明到清楚就可通過」的案件。

本報查閱公務機關網站時發現，行政院人事行政總處近日函轉大陸委員會製作的「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」給各機關，要求詳閱及簽名負責。

告知書內容詳細敘述法令規定、赴大陸港澳地區適用對象及申請程序、返台通報、重要須知等，共有十七頁，告知書一式兩份，一份由機關留存查考，一份本人收存。

針對這份告知書，梁文傑昨日在例行記者回應本報提問時表示，上述規範是一個通知事項，因為各機關被監察院糾正過去對於公務員赴陸規定沒有嚴格執行，所以現在通知各機關，公務員赴陸應該遵守哪些規定，幾職等以上要中央准許，幾職等到幾職等只要主管單位准許就可以。

本報追問這份告知書是否為強制？他則表示，通知書送到每個公務員手上，「你要簽收，意思是你有收到這份通知書，以後如果在海關被擋住，就不要說我不知道相關規定；或沒請假而被處分時，就不要說不知道相關規定」。

此外，內政部近期也發函各縣市，要求加強宣導簡任（或相當簡任）第十一職等以上公務員申請赴陸相關規定，函文裡面提到，考量一一五年元旦及農曆春節連假將至，請各機關加強宣導前述赴陸須申請許可規定，以避免因未申請赴陸許可，致無法出境。

對於最近相關赴陸申請失敗、或不予許可的案件之相關統計，梁文傑表示，目前他手上沒有不許可狀況。但隨後補充道，所謂「沒有不准許」，意思是如果申請但相關單位認為申請資料不夠詳細，或說明不夠清楚就會要求再說明，「說明到清楚就可通過」。

