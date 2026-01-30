海上戰到網路！菲律賓15參議員 促政府驅逐陸外交官

大陸與菲律賓在南海主權爭端頻發，最近幾周已從海上角力轉往在社群上的激烈交鋒，這導致十五名菲參議員敦促菲政府將大陸大使館副發言人魏國列為「不受歡迎人物」，這將使他被驅逐出境。不過，中方大使館發言人季凌鵬強硬回應稱「沒必要這麼費事」，大可直接將中方大使井泉列為「不受歡迎人物」，但強調只有菲國總統有此權力。

不過央視報導，大陸外交部邊海司司長侯艷琪昨日與菲律賓外交部副部長艾雷拉–林、部長助理兼亞太司司長阿爾弗雷斯在菲律賓宿霧舉行雙邊會見。大陸外交部表示，雙方就「涉海」等共同關心的問題坦誠深入交換意見，並同意繼續通過外交渠道保持溝通。

大陸駐菲大使館與菲國官員、國會議員近期在網路上爆發言語衝突，菲律賓廿四名參議員中，有十五人於廿七日簽署第二五六號決議案，譴責大陸大使館發表貶損菲律賓官員的言論，呼籲菲律賓外交部採取必要措施維護國家尊嚴。此外，菲參議院議長索托建議，研究將魏國列為「不受歡迎人物」的可能性。不過，因為有參議員主張應先召開聽證，該決議案的表決目前被暫停。

這場社群交鋒源自菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉十四日在社群張貼含有大陸領導人習近平漫畫形象的照片，搭配「中國為何終是霸凌者」文字，引來大陸大使館不滿，大陸外交部亞洲司負責人也為此約見菲國大使表達抗議。

此外，近一個月來，中方共通報二起在南海援救菲方人民案件，塔瑞耶拉在社群上表達感謝，卻也質疑中方搞政治宣傳，同時強調事發海域屬於菲律賓專屬經濟區。菲律賓多名國會議員表達聲援，都遭到大陸大使館在社群上聲討。

季凌鵬廿七日在社群發長文，質疑塔瑞耶拉持續攻擊、抹黑大陸，廿八日再度回應指，只有菲國總統有權要求大使離任，並稱如果大陸駐菲大使井泉收到馬可仕的離任通知，會立即離開，但他將會為此感到無比驕傲與榮耀，因為他用實際行為踐行了一名大陸外交官對國家作出的堅定承諾。

季凌鵬還說，即使使館被關閉，「我們都將繼續通過各種渠道堅定不移地反擊對陸汙衊抹黑，這是外交官最基本職責。」

菲律賓總統府新聞官卡斯特羅昨表示，將大陸外交官列為「不受歡迎人物」會帶來嚴重後果，這是在外交關係嚴重惡化時的最後手段。菲律賓外交部則稱，正與中方就雙邊關係保持直接溝通。