英相施凱爾會習近平 盼建立「更成熟關係」

大陸國家主席習近平昨在北京會見英國首相施凱爾，雙方同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。習近平形容施凱爾的到訪「好事多磨」，兩國合作定能「一馬當先」，中方願積極考慮對英實施單方面免簽。施凱爾則說，大陸是世界舞台上的關鍵角色，希望與北京建立「更成熟的關係」。會談後，英國首相府指，雙方將開展一項可行性研究，以期達成中英服務貿易協定。

此外，英國藥企阿斯特捷利康（ＡＺ）昨宣布，二○三○年前將在大陸投資一五○億美元，以擴大藥品生產與研發的規模，這是ＡＺ迄今在大陸最大的一筆投資。英國首相府指出，兩國昨日簽署十項協議，其中涉及邊境安全、建立服務夥伴關係等。

這是英國首相八年來首次訪陸。路透報導，施凱爾與習近平的會談持續了八十分鐘，加上午餐，兩人進行約三小時的交流，期間還談及足球和莎士比亞。

新華社報導，習近平指出，當前國際局勢變亂交織，中方願同英方超越分歧、相互尊重，把中英合作「大有可為」的潛力轉化成「大有作為」的實績，為中英關係與合作開新局。

習近平還提到，一段時間以來，單邊主義、保護主義、強權政治甚囂塵上，國際秩序受到嚴重衝擊。國際法只有在各國都遵守時才真正有效，「大國」尤其要帶頭，否則就會退回叢林世界。他強調，中英都支持多邊主義和自由貿易，應共同倡議和實踐真正的多邊主義，推動建構更公正合理的全球治理體系，實現平等有序的多極化和普惠包容的全球化。

施凱爾在會後向媒體表示，他與習近平重申致力於建立長期穩定的全面戰略夥伴關係的決心，這將使兩國受益，他並指，英國國內的成長和繁榮與在國外與世界主要大國的交往直接相關。他形容，目前英中兩國關係「狀況良好，非常牢固」。

施凱爾此次率領近六十名英國商業與文化機構組成的代表團隨行，表示將為他們在大陸開拓新的機會。施凱爾稱，他與習近平就降低威士忌關稅的討論取得了進展，而中方表示將考慮放寬對英國簽證規定，英國公民將可免簽入境大陸卅天，這對商界來說是好消息。

施凱爾稱，他在會談中曾提出對壹傳媒創辦人黎智英國安案和新疆等人權議題的關切，但對於是否得到習近平回應，僅稱雙方進行了尊重的交流。

中英商務論壇今日上午將在北京舉行，施凱爾結束北京行程後將轉往上海，預計與大陸英國企業進行一系列會談，卅一日結束為期四天訪問。

近期有多名西方國家政要訪問大陸，在施凱爾之後，烏拉圭總統奧爾西預計二月一日起訪問大陸，德國總理梅爾茨也將在二月底到訪。