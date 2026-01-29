中菲就涉海等問題舉行對話 同意保持溝通

中國政府公布，中國外交部邊海司司長侯艷琪今天與菲律賓外交官員在菲律賓宿霧舉行雙邊會見，針對涉海等共同關心的問題深入交換意見，同意繼續透過外交管道保持溝通。

中國外交部官網晚間公布了上述消息。

中菲之間因南海主權爭議長期對峙，爭議核心在於雙方對於島礁主權與專屬經濟區的重疊主張，爭端近年白熱化，菲律賓與美國加強軍事盟友關係，中方則強調歷史權利、實施常態化巡邏。

中菲這次雙邊會見前，菲律賓與美國25至26日才在具主權爭議的黃岩島海域完成今年首次「海事合作活動」（MCA）聯合巡航。菲律賓軍方指出，這次MCA巡航由菲律賓武裝部隊（AFP）與美國印太司令部（USINDOPACOM）執行，地點在「西菲律賓海」（南海）黃岩島（也稱民主礁）海域。

共軍南部戰區回應指共軍同日也在南海海域進行例行巡航，並聲稱菲律賓此舉為拉攏域外國家「攪局南海」。