快訊

尾牙擦出火花！世界先進工程師出軌女同事 小三判賠30萬

中菲就涉海等問題舉行對話 同意保持溝通

中央社／ 台北29日電

中國政府公布，中國外交部邊海司司長侯艷琪今天與菲律賓外交官員在菲律賓宿霧舉行雙邊會見，針對涉海等共同關心的問題深入交換意見，同意繼續透過外交管道保持溝通。

中國外交部官網晚間公布了上述消息。

中菲之間因南海主權爭議長期對峙，爭議核心在於雙方對於島礁主權與專屬經濟區的重疊主張，爭端近年白熱化，菲律賓與美國加強軍事盟友關係，中方則強調歷史權利、實施常態化巡邏。

中菲這次雙邊會見前，菲律賓與美國25至26日才在具主權爭議的黃岩島海域完成今年首次「海事合作活動」（MCA）聯合巡航。菲律賓軍方指出，這次MCA巡航由菲律賓武裝部隊（AFP）與美國印太司令部（USINDOPACOM）執行，地點在「西菲律賓海」（南海）黃岩島（也稱民主礁）海域。

共軍南部戰區回應指共軍同日也在南海海域進行例行巡航，並聲稱菲律賓此舉為拉攏域外國家「攪局南海」。

菲律賓 外交部 南海

延伸閱讀

受氣候干擾、貪腐醜聞拖累 菲律賓2025年GDP成長4.4%

張又俠落馬致美國失去溝通管道？ 共軍稱繼續對話交流

不甘示弱？美菲黃岩島巡航 解放軍批攪局 同時段也巡航

菲律賓總統小馬可仕罹患憩室炎 健康無虞暫減公開行程

相關新聞

卸任僅4個月…前內蒙古書記孫紹騁今落馬 2026首名被查正部級官員

中共中央軍委副主席張又俠被拿下引發國際關注之際，卸任僅4個月的前內蒙古黨委書記孫紹騁今晚被官宣落馬，成為今年首名被查的中...

南台灣學者為2026兩岸關係把脈 預言冷和平將成新常態

國際情勢動盪、兩岸關係風險升高，高雄都會發展文教基金會等多個民間團體今邀多位南台灣學者專家舉辦座談會，與會學者普遍認為，...

製「赴陸港澳告知書」給公務員簽署 陸委會：別再說不知道

陸委會近期製作了「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，由行政院人事行政總處發給各機關，要求公務員簽署，對此陸委會表...

鄭麗文稱大陸是親人 梁文傑：這樣的親戚有什麼意義？

國民黨主席鄭麗文近日表示，有朋友向她提到，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，對此陸委會指出，如我今天開一家公...

今年是否再對台軍演 陸國防部稱：兵常練、刀常磨

大陸國防部今天下午舉行本月例行記者會，對於有陸媒提問稱今年是台灣九合一選舉年，賴總統可能在兩岸一步謀獨挑釁，解放軍如何因...

2檢察官赴陸旅遊遭盤查 陸委會籲公務員：沒事盡量不要去

陸委會副主委梁文傑29日在記者會上主動公布，今年1月初有兩位我方檢察官在大陸河南旅遊時，於下榻旅館時遭當地國安人員盤問，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。