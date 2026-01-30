福建廣東浙江 多地大旱
中國氣象局29日舉行記者會說明1月大陸全國天氣氣候特徵。今年1月，中國氣溫偏高，降水較常年同期偏少。華東南部、華南東部等地氣象乾旱發展，其中福建大部、廣東中部、浙江沿海等地已達「重旱」程度。
據中新社報導，大陸國家氣象中心副主任黃卓表示，今年1月，中國氣溫整體偏高，但冷空氣頻繁。降水方面，1月中旬以來，華東南部、華南東部等地氣象乾旱發展，目前江蘇東南部、上海、浙江、福建、江西東南部、廣東、海南西部、雲南西北部等地有中旱，福建大部、廣東中部、浙江沿海等地達重旱。
黃卓表示，預計今年2月，除華北北部、內蒙古中東部、東北地區西部、西藏西北部、新疆北部氣溫偏低0.5至1℃外，全國其餘地區氣溫接近常年同期到偏高。長江以南偏高1至2℃。中東部地區降水北多南少，華東南部、華中南部、華南中東部、西南地區西部降水偏少二至五成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言