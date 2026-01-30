福建廣東浙江 多地大旱

卡內基國際和平基金會一項最新調查顯示，近三分之二受訪美國人表示，中國的實力與影響力現在已追上甚至超過美國；美國年輕人認為中國已超越美國的比率，是六十五歲以上者的兩倍。

