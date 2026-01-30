快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

陸續查逃稅違法、雙高人員追稅

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸全國稅務工作會議28日公布，2025年大陸稅務部門徵收各項稅費人民幣33.1兆元，其中稅收收入人民幣17.8兆元，增長2.7%。圖／取自大陸國家稅務總局公眾號
大陸全國稅務工作會議28日公布，2025年大陸稅務部門徵收各項稅費人民幣33.1兆元，其中稅收收入人民幣17.8兆元，增長2.7%。圖／取自大陸國家稅務總局公眾號

大陸全國稅務工作會議28日公布，2025年大陸稅務部門徵收各項稅費人民幣33.1兆元（約新台幣149兆元），其中稅收收入人民幣17.8兆元（約新台幣80兆元），增長2.7%。該會議指出，今年將持續加強重點領域稅收監管，嚴查虛開發票、騙取出口退稅等領域偷逃稅違法行為。

據中新網，十四五時期，大陸稅務部門累計徵收稅費超過人民幣156兆元，約占全口徑財政收入的80%；累計新增減稅降費退稅超過人民幣10兆元，為經營主體發展壯大提供有力支持。

此次大陸全國稅務工作會議介紹，2025年相關部門落實支持科技創新和製造業發展的主要優惠政策，減稅降費退稅超過人民幣2.8兆元，幫助企業消除國際重複徵稅超過30億元。

文中強調，成品油、出口退稅、網紅明星等重點領域監管持續深化，涉稅違法犯罪查處更見成效，經營主體稅法遵從明顯提升，通過「銀稅互動」幫助誠信納稅的小微企業獲得信用貸款近人民幣3兆元。

會議介紹，2026年將依法依規依稅源徵稅收費，守住不收「過頭稅費」的底線；糾治違規招商引資涉稅問題和「開票經濟」，維護良好的經濟稅收秩序；持續加強重點領域稅收監管，嚴查虛開發票、騙取出口退稅、騙享稅費優惠和成品油等領域偷逃稅違法行為。

大陸稅務機關持續加強重點領域稅收監管，相關機關去年以來提醒納稅人對2022至2024年從境外取得的收入進行自查；大陸國家稅務總局此前數據也顯示，去年前11個月共查處1,818名明星網紅等「雙高」（高收入、高淨值）人員，追繳稅款達人民幣15.23億元。大陸官媒並稱，依法納稅是網路主播保障事業長遠發展必修課。

人民幣 稅收 查處

延伸閱讀

陸國防部：台資通電軍 是大陸國安機關通緝的罪犯

鄭麗文稱大陸是親人 林濁水酸：不放棄對台動武算親人？

陸2025年稅收收入增2.7% 今年續嚴查偷逃稅違法行為

今年大陸經濟增長 高盛樂觀估4.8%

相關新聞

魯比歐：習近平視統一台灣為歷史使命

美國國務卿魯比歐廿八日在美國參議院作證時表示，中國統一台灣的目標是習近平的「歷史使命」，無論世界上發生任何事，中方意圖都不會改變。

張又俠落馬…華府失熟識窗口 憂共軍誤判釀衝突

路透報導，美國前官員與分析人士表示，中國高階將領、中央軍委副主席張又俠落馬，讓美國失去在北京最高軍事決策機構的重要聯絡窗口，解放軍也愈來愈缺乏穩定與實戰經驗的指揮官。

張又俠落馬…陸國防部：軍隊越反腐越有戰力 續與各國對話交流

大陸國防部上周六宣布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，昨舉行本月例行記者會，境外媒體提問約十則有關問題，大陸國防部發言人蔣斌強調，中方堅決反對汙衊抹黑，並稱軍隊「越反腐越堅強、越純潔越有戰鬥力」，但他未透露是否有繼任者、下次軍委會議召開日期等資訊。

64%美國人：中國實力已追上 年輕人不認為中國像「大惡狼」

卡內基國際和平基金會一項最新調查顯示，近三分之二受訪美國人表示，中國的實力與影響力現在已追上甚至超過美國；美國年輕人認為中國已超越美國的比率，是六十五歲以上者的兩倍。

英相施凱爾會習近平 盼建立「更成熟關係」

大陸國家主席習近平昨在北京會見英國首相施凱爾，雙方同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。習近平形容施凱爾的到訪「好事多磨」...

陸委會製「赴陸港澳告知書」 每個公務員都要簽、簽過別裝傻

陸委會近期製作了「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，並由行政院人事行政總處發給各機關，要求公務員簽署。對此，陸委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。