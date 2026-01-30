陸續查逃稅違法、雙高人員追稅

大陸全國稅務工作會議28日公布，2025年大陸稅務部門徵收各項稅費人民幣33.1兆元（約新台幣149兆元），其中稅收收入人民幣17.8兆元（約新台幣80兆元），增長2.7%。該會議指出，今年將持續加強重點領域稅收監管，嚴查虛開發票、騙取出口退稅等領域偷逃稅違法行為。

據中新網，十四五時期，大陸稅務部門累計徵收稅費超過人民幣156兆元，約占全口徑財政收入的80%；累計新增減稅降費退稅超過人民幣10兆元，為經營主體發展壯大提供有力支持。

此次大陸全國稅務工作會議介紹，2025年相關部門落實支持科技創新和製造業發展的主要優惠政策，減稅降費退稅超過人民幣2.8兆元，幫助企業消除國際重複徵稅超過30億元。

文中強調，成品油、出口退稅、網紅明星等重點領域監管持續深化，涉稅違法犯罪查處更見成效，經營主體稅法遵從明顯提升，通過「銀稅互動」幫助誠信納稅的小微企業獲得信用貸款近人民幣3兆元。

會議介紹，2026年將依法依規依稅源徵稅收費，守住不收「過頭稅費」的底線；糾治違規招商引資涉稅問題和「開票經濟」，維護良好的經濟稅收秩序；持續加強重點領域稅收監管，嚴查虛開發票、騙取出口退稅、騙享稅費優惠和成品油等領域偷逃稅違法行為。

大陸稅務機關持續加強重點領域稅收監管，相關機關去年以來提醒納稅人對2022至2024年從境外取得的收入進行自查；大陸國家稅務總局此前數據也顯示，去年前11個月共查處1,818名明星網紅等「雙高」（高收入、高淨值）人員，追繳稅款達人民幣15.23億元。大陸官媒並稱，依法納稅是網路主播保障事業長遠發展必修課。