快訊

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

赴陸被限制人身自由 7成涉詐騙案

中央社／ 台北29日電

陸委會統計資料顯示，近兩年赴陸被限制人身自由案例累計160人，其中7成涉詐騙案。近期接獲通報，一名教授氣功、自然療法的國人在陸被逮捕、起訴，呼籲民眾審慎評估赴陸風險。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

陸委會27日透過社群撰文表示，2025年台灣民眾赴陸失聯、遭留置盤查、遭限制人身自由等案例涉及人數累計221人；2024年為55人。2025年涉及人數較2024年激增4倍，風險不可輕忽。

梁文傑今天說明，從2024年1月1日至2025年12月31日止，台灣民眾赴陸失聯、遭留置盤查、遭限制人身自由等案例涉及人數累計276人，其中失聯95人、遭留置盤查21人、遭限制人身自由160人。

他指出，遭限制人身自由160人中，涉及詐騙案件114人、涉及其他刑事案件31人、涉及宗教活動（例如一貫道）14人、涉及國安案件1人；對於個案細節不多透露。

梁文傑提到，近期接獲通報，一名教授氣功、自然療法課程的國人，去年3月遭中國大陸公安逮捕，接著被起訴，當事人沒有從事營利行為、沒有收取學費，推廣透過修煉氣功以強健身心，卻遭到逮捕。

他提醒，中國大陸法制與台灣不一樣，教授氣功或自然療法在台灣是司空見慣，在對岸很可能觸犯當地法律或是相關規定，在台灣很正常的事情去那邊很可能被視作犯罪，呼籲國人審慎評估赴陸安全風險。

梁文傑 陸委會

延伸閱讀

2檢察官赴陸旅遊遭盤查 陸委會籲公務員：沒事盡量不要去

製「赴陸港澳告知書」給公務員簽署 陸委會：別再說不知道

台灣革命共產黨成立 陸委會：托派組織不太可能成為中共在地協力者

「民進黨說你有罪就有罪」？梁文傑：反滲透法定罪率不高因須依法審判

相關新聞

南台灣學者為2026兩岸關係把脈 預言冷和平將成新常態

國際情勢動盪、兩岸關係風險升高，高雄都會發展文教基金會等多個民間團體今邀多位南台灣學者專家舉辦座談會，與會學者普遍認為，...

製「赴陸港澳告知書」給公務員簽署 陸委會：別再說不知道

陸委會近期製作了「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，由行政院人事行政總處發給各機關，要求公務員簽署，對此陸委會表...

鄭麗文稱大陸是親人 梁文傑：這樣的親戚有什麼意義？

國民黨主席鄭麗文近日表示，有朋友向她提到，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，對此陸委會指出，如我今天開一家公...

今年是否再對台軍演 陸國防部稱：兵常練、刀常磨

大陸國防部今天下午舉行本月例行記者會，對於有陸媒提問稱今年是台灣九合一選舉年，賴總統可能在兩岸一步謀獨挑釁，解放軍如何因...

2檢察官赴陸旅遊遭盤查 陸委會籲公務員：沒事盡量不要去

陸委會副主委梁文傑29日在記者會上主動公布，今年1月初有兩位我方檢察官在大陸河南旅遊時，於下榻旅館時遭當地國安人員盤問，...

媒體狂問張又俠落馬 陸國防部：越反腐越堅強越有戰鬥力

在早前公布中共中央軍副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，大陸國防部今天下午召開本月的例行記者會，會上中外媒體提出約十則...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。