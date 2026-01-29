赴陸被限制人身自由 7成涉詐騙案
陸委會統計資料顯示，近兩年赴陸被限制人身自由案例累計160人，其中7成涉詐騙案。近期接獲通報，一名教授氣功、自然療法的國人在陸被逮捕、起訴，呼籲民眾審慎評估赴陸風險。
大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。
陸委會27日透過社群撰文表示，2025年台灣民眾赴陸失聯、遭留置盤查、遭限制人身自由等案例涉及人數累計221人；2024年為55人。2025年涉及人數較2024年激增4倍，風險不可輕忽。
梁文傑今天說明，從2024年1月1日至2025年12月31日止，台灣民眾赴陸失聯、遭留置盤查、遭限制人身自由等案例涉及人數累計276人，其中失聯95人、遭留置盤查21人、遭限制人身自由160人。
他指出，遭限制人身自由160人中，涉及詐騙案件114人、涉及其他刑事案件31人、涉及宗教活動（例如一貫道）14人、涉及國安案件1人；對於個案細節不多透露。
梁文傑提到，近期接獲通報，一名教授氣功、自然療法課程的國人，去年3月遭中國大陸公安逮捕，接著被起訴，當事人沒有從事營利行為、沒有收取學費，推廣透過修煉氣功以強健身心，卻遭到逮捕。
他提醒，中國大陸法制與台灣不一樣，教授氣功或自然療法在台灣是司空見慣，在對岸很可能觸犯當地法律或是相關規定，在台灣很正常的事情去那邊很可能被視作犯罪，呼籲國人審慎評估赴陸安全風險。
