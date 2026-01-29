國立大學系主任赴陸被駁？陸委會：沒有來申請

快訊

中央社／ 台北29日電

國民黨副主席蕭旭岑將於2月率團赴北京參加國共智庫論壇，傳有國立大學系主任申請赴陸被駁；陸委會回應，有人來詢問申請相關事宜，相關資料很多缺漏，最後沒有來申請。

國民黨副主席蕭旭岑將於2月率團赴北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」（國共智庫論壇），傳有國立大學系主任申請隨團赴陸被駁；蕭旭岑昨天在記者會上說，赴中國大陸行程曝光後，有專家學者受到相關單位關切，於是取消隨團。

大陸委員會（陸委會）副主委兼發言人梁文傑今天下午在例行記者會上表示，有必須獲得准許才能赴陸的人士來詢問赴陸申請相關事宜，對方沒有辦法提出赴陸去哪裡、會面哪些人等細節，後來該名當事人沒有提出申請。

對於國共智庫論壇將於北京召開，梁文傑認為，「我覺得要去就大大方方地去，反正到時候都會知道有誰去；為什麼不提供（與會）名單，我也覺得蠻奇怪的」。

梁文傑重申，中共目標是消滅中華民國，這個是不會改變的，不管是誰赴陸都不會改變，任何人都不要覺得說，能夠改變他們的目標，這是必須要提醒大家的；不管是「去政治化」交流或一般性、專業化交流，「我沒什麼意見」，這些交流幾乎每天都在發生，蕭旭岑三天兩頭帶團赴陸，也沒什麼好大驚小怪的。

國民黨主席鄭麗文昨天在國民黨中常會上表示，中華民國在二戰後，絕對不會忘記美國情誼，因為大家不是忘恩負義的人；大陸則是大家的親人，絕對做不出骨肉相殘的事情，所以不需要在美中之間選擇，兩岸和解也能帶來美中合作。

對於鄭麗文的談話，梁文傑回應，「假如我今天開一家公司，我的親戚也開一家公司，可是我的親戚一天到晚想要讓我破產倒閉，想要把我的公司併吞，這樣的親戚有什麼意義」。

蕭旭岑 梁文傑

