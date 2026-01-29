南台灣學者為2026兩岸關係把脈 預言冷和平將成新常態

國際情勢動盪、兩岸關係風險升高，高雄都會發展文教基金會等多個民間團體今邀多位南台灣學者專家舉辦座談會，與會學者普遍認為，隨著美中戰略競逐，兩岸關係已由「低溫對峙」轉向「高風險碰撞區」，冷和平將成為新常態，在官方對話機制長期中斷之下，盼台灣能選擇降低自身成為衝突的引信。

高雄都會發展文教基金會、南臺灣兩岸關係研究學會、國民黨大陸事務部及中華前瞻青年協會今在義守大學推廣教育中心舉辦「2026兩岸關係及地緣政治風險之挑戰與展望」座談，剖析台灣面臨的風險與抉擇。

義守大學財金系特聘教授李樑堅說，九合一地方選舉今年11月登場，兩岸議題勢必成為選戰攻防焦點，意識形態動員恐進一步推升對立風險。他也以陸配立委國籍爭議為例指出，依「兩岸人民關係條例」，台灣既未承認中華人民共和國，卻要求當事人放棄國籍，恐在法理與邏輯上產生矛盾，值得政策部門審慎評估。

針對美台關係他則指出，美方一方面期待台灣加大軍購與安全投入，另方面也要求台積電及供應鏈赴美投資，但台積電赴美，關鍵技術是否外移、產業是否產生空洞化，政府必須三思，目前社會上疑美論不斷提高，台灣和平是大家共同的期待。

李樑堅指，和平代表兩邊互不侵犯，努力不相向，希望追求人民互動往來正常化；經貿合作常態化；官員與政黨交流不矮化。和平的推動也不涉及追求台獨及強制統一為前提，未來可以透過公投手段達到共識。

國民黨大陸事務部主任張雅屏指出，台灣對兩岸和平的討論長期被簡化為「統獨二選一」的二元對立，實際上多數民眾既不支持法理台獨，也對政治統一高度保留，這種「不敢獨立、害怕統一」的心理，反映的是理性的風險管理。她認為，國民黨歷來推動程序性和平路徑，如有機會重返執政，應將和平定位為長期治理策略。

文化大學政治學系鄭子真教授分析，日本新首相高市早苗上任後，一席「台灣有事」的相關談話引發北京高度關切，加劇中日關係緊張。高雄大學政治法律學系教授李銘義直言，今年將同時面臨美中競逐、台灣內部選舉對抗與兩岸張力三重鬥爭，將是充滿衝突的一年。

樹德科大馮國豪教授強調，台灣雖無法左右大國博弈結構，但可選擇降低成為衝突引信的可能性；對話未必立即帶來和平，卻能延緩危機。閉鎖與對立只會讓風險加速累積。樹德科大通識學院教吳建德則提醒，面對美中俄競合格局，台灣不宜過度傾斜任何一方，應以「理性親美、感性和中」為原則，將「左右為難」轉化為「左右逢源」的兩岸關係。