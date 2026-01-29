今年是否再對台軍演 陸國防部稱：兵常練、刀常磨

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
2026年1月29日下午，大陸國防部新聞發言人蔣斌主持本月的例行記者會，回應今年是否對台軍演相關問題。記者陳政錄／攝影
大陸國防部今天下午舉行本月例行記者會，對於有陸媒提問稱今年是台灣九合一選舉年，賴總統可能在兩岸一步謀獨挑釁，解放軍如何因應，例如組織新的環島演習。大陸國防部發言人蔣斌回應稱，「兵常練、刀常磨」，解放軍始終堅持反分裂反干涉，將持續加強練兵備戰，不斷提升捍衛國家主權和領土完整的實戰能力。

蔣斌今天舉行記者會，就共軍對台議題做出上述回應。

另對於美國智庫「德國馬歇爾基金會」先前報告指出，若解放軍攻台持續數月未能成功，將在損失10萬名解放軍後退回大陸，但可能控制金馬地區。蔣斌回應，某些外國智庫慣於炮製此類聳人聽聞，博人眼球的奇談怪論，居心叵測。

蔣斌強調，「台灣問題是中國內政不容任何外來干涉」，任何的痴言妄語都干擾不了「中國終將統一也必然統一的歷史大勢」。

記者會上，蔣斌還回應共軍福建艦航艦入列後訓練進展的問題。他說，福建艦自入列以來，各項試驗訓練任務，按計劃順利推進，向形成編隊體系作戰能力的目標不斷邁進。

另對於台灣向美國採購「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）的相關部署，他說，台獨武裝在解放軍面前，就是蚍蜉撼樹，不自量力，妄圖拿美製武器給自己壯膽打氣、挑釁引戰，最終只能是粉身碎骨，自取滅亡。

