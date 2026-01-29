製「赴陸港澳通知書」給公務員簽署 陸委會：別再說不知道

陸委會近期製作了「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，由行政院人事行政總處發給各機關，要求公務員簽署，對此陸委會表示，這些都是告知性作法，簽不簽署這個書，「也就是我把告知文件給你了請你簽收，以後不要說不知道」。另外對於11職等以上公務員赴陸申請，陸委會強調目前沒有不許可的狀況，但指出相關情況包含「說明到清楚就可通過」的案件。

本報查閱公務機關網站時發現，最近行政院人事行政總處函轉大陸委員會製作的「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」給各機關，要求詳閱及簽名負責，其中內容詳細敘述法令規定、赴大陸港澳地區適用對象及申請程序、返台通報、重要須知等，共有17頁，告知書一式兩份，一份由機關留存查考，一份本人收存。

對於這份告知書的情況，是新文件還是本來就有的例行文書？其性質是否為強制簽署？如果沒有簽署會有什麼後果？目前簽署情況有沒有相關統計？陸委會副主委梁文傑29日下午回應本報提問時表示，上述規範是一個通知事項，因為各機關被監察院糾正過去對於公務員赴陸規定沒有嚴格執行，所以現在通知各機關，公務員赴陸應該遵守哪些規定，幾職等以上要中央准許，幾職等到幾職等只要主管單位准許就可以。

梁文傑說，有些老師不知道自己要不要申請，有些老師接任學校行政職，「在我們看來就是公務員」，這些都是告知性作法，簽不簽署這個書，「也就是我把告知文件給你了請你簽收，以後不要說不知道」。本報追問是否為強制？他則表示，這個通知書是送到每個公務員手上，「你要簽收，意思是你有收到這份通知書，以後如果在海關被擋住，就不要說我不知道相關規定，或說我沒請假而被處分時，就不要說不知道相關規定」。

此外，內政部最近發函各縣市，要求加強宣導簡任（或相當簡任）第11職等以上公務員申請赴陸相關規定，函文裡面提到，考量115年元旦及農曆春節連假將至，請各機關加強宣導前述赴陸須申請許可規定，以避免因未申請赴陸許可，致無法出境。

對於最近相關赴陸申請失敗、或者不予許可的案件之相關統計，梁文傑表示，11職等以上「目前我手上沒有不許可狀況」，他再度提醒，如果11職等以上沒有按照相關規定獲准，在海關可能會被擋、出不去。

他隨後補充道，所謂「沒有不准許」，意思是如果申請但相關單位認為申請資料不夠詳細，或說明不夠清楚就會叫你再說明，「說明到清楚就可通過」，所以到目前為止，大部分都是經過這樣程序，大家都可獲得准許。