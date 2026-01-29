媒體狂問張又俠落馬 陸國防部：越反腐越堅強越有戰鬥力

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
今天的大陸國防部記者會，有多個針對張又俠、劉振立落馬的問題，記者會由大陸國防部發言人蔣斌主持。記者陳政錄／攝影
今天的大陸國防部記者會，有多個針對張又俠、劉振立落馬的問題，記者會由大陸國防部發言人蔣斌主持。記者陳政錄／攝影

在早前公布中共中央軍副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，大陸國防部今天下午召開本月的例行記者會，會上中外媒體提出約十則有關問題，大陸國防部發言人蔣斌對此強調，堅決反對對中方有關反腐行動的抹黑，要求不要妄加揣測，並稱「人民軍隊越反腐越堅強，越純潔，越有戰鬥力」。他同時對於共軍反腐是否影響對台能力回應說，想和解放軍對抗只是自取滅亡，「最終的結果都是祖國實現統一」。

大陸國防部今召開本月例行記者會，由發言人蔣斌主持，會上多家外媒，以及台媒和部分港媒，提出約十則有關張又俠、劉振立落馬的問題。首先對於兩人落馬是否有更多訊息揭露，有沒有「繼任者」，蔣斌表示，「對此我們已經發布了有關訊息，沒有更多的補充」；外媒關切張又俠是否提供美國大陸核武機密的傳聞，蔣斌說，「請大家以官方發布訊息為主，不要妄加揣測。」

在張、劉被查後，輿論同時關切這是否影響兩岸關係、共軍對台部署，我國防部也表示高度關注，稱持續強化自衛能力因應突發情況。蔣斌對此回應，和平統一，一國兩制是大陸解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式。

蔣斌稱，大陸願以最大誠意盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不允許任何人把台灣從祖國分裂出去。他說，「台武裝」不用枉費心機，無論他們如何用力，想要和解放軍對抗，無疑是以卵擊石，最終只能是自取滅亡，最終的結果都是祖國實現統一。

至於西方關注，張劉兩人被查，可能影響中外軍隊溝通和互信，蔣斌說，大陸堅決反對對中方有關反腐行動的汙衊抹黑，軍隊在中共的堅強領導下，始終秉持開放合作理念，將繼續與各國軍隊展開對話交流，深化軍事互信，加強務實合作，為國際和地區和平穩定貢獻「中國力量」。

媒體繼續關切共軍反腐是否影響中共中央軍委運作、共軍戰略部署等，蔣斌回應，「人民軍隊（指大陸軍隊）越反腐越堅強，越純潔，越有戰鬥力，始終是黨（中共）和人民可以完全信賴的英雄軍隊」。

後媒體繼續關切，共軍現在還剩幾位在職位上正常工作的將軍，下次中央軍委會議何時召開，蔣斌稱沒有可供發布的訊息，並指會議召開是國家的軍事祕密。

最後，媒體仍關切當前解放軍反腐是否已取得階段性成就，蔣斌說，堅決查處張又俠、劉振立，是黨（中共）和軍隊軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，是黨和軍隊有決心有力量的重要體現，對於打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰、總體戰具有重要意義。

中共中央軍委副主席張又俠、委員兼聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嫌嚴重違紀違法被查後，25日中共中央軍委機關報「解放軍報」在頭版社論中痛批二人存在五個「嚴重」問題，包含嚴重踐踏破壞「軍委主席負責制」。這項指摘也形同為案情定性，證實二人是因政治問題落馬。

今天是共軍軍委大洗牌後，大陸國防部首次例行記者會，並未安排其他單位的參訪列席，四個座位區均坐滿前來採訪的中外記者。

在近日大陸公布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查的訊息後，2026年1月29日下午，大陸國防部新聞發言人蔣斌主持本月的例行記者會，眾多中外媒體出席採訪。記者陳政錄／攝影
在近日大陸公布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查的訊息後，2026年1月29日下午，大陸國防部新聞發言人蔣斌主持本月的例行記者會，眾多中外媒體出席採訪。記者陳政錄／攝影
2026年1月29日下午，大陸國防部新聞發言人蔣斌主持本月的例行記者會。記者陳政錄／攝影
2026年1月29日下午，大陸國防部新聞發言人蔣斌主持本月的例行記者會。記者陳政錄／攝影

