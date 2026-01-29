查處張又俠、劉振立 大陸國防部：對反腐具重要意義
中國國防部發言人蔣斌今天表示，堅決查處中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，對反腐敗鬥爭具有重要意義。
針對張又俠與劉振立案，中共解放軍報25日在頭版發表評論，表示2人嚴重辜負信任重託，嚴重破壞踐踏軍委主席負責制。
在今天的中國國防部例行記者會上，有媒體提到該篇解放軍報社論，並詢問當前反腐敗鬥爭是否取得階段性成就，以及最新一輪的反腐敗鬥爭的決定方向是什麼？
蔣斌今天重申中國官方的立場。他表示，「堅決查處張又俠、劉振立是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現。對於打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰具有重要意義」。
在張又俠與劉振立24日被官宣落馬後，中共解放軍報在25至26日的頭版發表評論，指出張劉涉「五個嚴重」，以及「身分沒有豁免權，功勞不是抵罪券」。但是27日，解放軍報第1至第12版均為日常報導。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言