快訊

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

查處張又俠、劉振立 大陸國防部：對反腐具重要意義

中央社／ 北京29日電

中國國防部發言人蔣斌今天表示，堅決查處中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，對反腐敗鬥爭具有重要意義。

針對張又俠與劉振立案，中共解放軍報25日在頭版發表評論，表示2人嚴重辜負信任重託，嚴重破壞踐踏軍委主席負責制。

在今天的中國國防部例行記者會上，有媒體提到該篇解放軍報社論，並詢問當前反腐敗鬥爭是否取得階段性成就，以及最新一輪的反腐敗鬥爭的決定方向是什麼？

蔣斌今天重申中國官方的立場。他表示，「堅決查處張又俠、劉振立是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現。對於打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰具有重要意義」。

在張又俠與劉振立24日被官宣落馬後，中共解放軍報在25至26日的頭版發表評論，指出張劉涉「五個嚴重」，以及「身分沒有豁免權，功勞不是抵罪券」。但是27日，解放軍報第1至第12版均為日常報導。

反腐 解放軍 國防部

延伸閱讀

張又俠落馬致美國失去溝通管道？ 共軍稱繼續對話交流

王定宇：網傳張又俠落馬引中共內部混亂 需小心判斷因應

【即時短評】看透「黨指揮槍」 即可知習軍權是否穩固

張又俠落馬 大陸學者：習近平疑先發制人斷然處置

相關新聞

製「赴陸港澳通知書」給公務員簽署 陸委會：別再說不知道

陸委會近期製作了「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，由行政院人事行政總處發給各機關，要求公務員簽署，對此陸委會表...

2檢察官赴陸旅遊遭盤查 陸委會籲公務員：沒事盡量不要去

陸委會副主委梁文傑29日在記者會上主動公布，今年1月初有兩位我方檢察官在大陸河南旅遊時，於下榻旅館時遭當地國安人員盤問，...

媒體狂問張又俠落馬 陸國防部：越反腐越堅強越有戰鬥力

在早前公布中共中央軍副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，大陸國防部今天下午召開本月的例行記者會，會上中外媒體提出約十則...

張又俠落馬致美國失去溝通管道？ 共軍稱繼續對話交流

中共中央軍委副主席張又俠落馬，外界憂心這讓美方失去重要溝通管道。中國國防部發言人蔣斌今天表示，堅決反對對中方反腐行動的「...

陸國防部：台資通電軍 是大陸國安機關通緝的罪犯

在大陸實施懲獨22條下，我國軍資通電軍近年成為陸方通緝對象，今年起資通電軍部分通訊單位回歸陸軍，我國防部長顧立雄表示可達...

南台灣學者為2026兩岸關係把脈 預言冷和平將成新常態

國際情勢動盪、兩岸關係風險升高，高雄都會發展文教基金會等多個民間團體今邀多位南台灣學者專家舉辦座談會，與會學者普遍認為，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。