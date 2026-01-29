張又俠落馬致美國失去溝通管道？ 共軍稱繼續對話交流

中共中央軍委副主席張又俠落馬，外界憂心這讓美方失去重要溝通管道。中國國防部發言人蔣斌今天表示，堅決反對對中方反腐行動的「污衊抹黑」，將繼續與各國軍隊展開對話交流，深化軍事互信。

中國國防部今天下午舉行例行記者會，境外媒體聚焦在張又俠落馬案。

蔣斌表示，堅決反對對中方有關反腐行動的「污衊抹黑」。中國軍隊在中共黨的堅強領導下，始終秉持開放合作理念，將繼續與各國軍隊展開對話交流，深化軍事互信，加強務實合作，對國際和地區和平穩定貢獻中國力量。

目前中共中央軍事委員會7人的領導班子，已有5人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民2人。對於這是否影響共軍運作，蔣斌回應稱，「人民軍隊越反腐，越堅強、越純潔、越有戰鬥力，始終是黨和人民可以完全信賴的英雄軍隊」。

有外媒進一步詢問，下一次中共中央軍委會議何時召開、有哪些人員會參加。蔣斌表示，「這是一個國家軍隊的軍事秘密，我沒有可供發布的信息」。

中國國防部24日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠與中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，中共中央決定對張又俠、劉振立立案審查調查。

前美國官員與分析人士表示，隨著張又俠落馬，美國失去在北京最高軍事決策機構中的重要聯絡窗口，如今面對的是一支愈來愈缺乏穩定與實戰經驗指揮官的解放軍。