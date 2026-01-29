快訊

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

陸去年查處違反「中央八項規定精神」問題逾29萬起

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中共中央紀委國家監委表示，要持續對違規吃喝、違規收送禮品禮金等易發多發問題深化整治。圖為上海市定西路1家餐廳，示意照。（新華社資料照）
中共中央紀委國家監委表示，要持續對違規吃喝、違規收送禮品禮金等易發多發問題深化整治。圖為上海市定西路1家餐廳，示意照。（新華社資料照）

中共中央紀委國家監委28日公布，2025年共查處違反「中央八項規定精神」問題290,752起，批評教育和處理375,604人，其中黨紀政務處分261,788人。中共中央紀委國家監委表示，要持續對違規吃喝、違規收送禮品禮金等易發多發問題深化整治。

中共的「中央八項規定」，要求黨內官員幹部，在執行公務時要改進調查研究、精簡會議活動、精簡文件簡報、規範出訪活動、改進警衛工作、改進新聞報導、嚴格文稿發表、厲行勤儉節約。

據中央紀委國家監委網站，2025年，在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不擔當、不作為、亂作為、假作為，嚴重影響高質量發展方面，共查處問題119,418起，占查處的形式主義、官僚主義問題總數的84.7%。

此外，查處的違規收送名貴特產和禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利3類問題，分別占2025年查處的享樂主義、奢靡之風問題總數的54.5%、22.3%、12.1%。

從查處級別看，2025年，全大陸共查處省部級領導幹部問題18起；地廳級領導幹部問題1,196起；縣處級領導幹部問題16,368起；鄉科級及以下幹部問題273,170起，占查處問題總數的94.0%。

中共中央紀委國家監委表示，2026年各級紀檢監察機關要持續狠剎享樂主義、奢靡之風，對違規吃喝、違規收送禮品禮金等易發多發問題深化整治；對以調研考察、開展黨建活動、培訓的名義搞公款旅遊，變相公款出國（境）旅遊等問題嚴肅查處；對藉民生項目違規建設樓堂館所等新動向密切關注並糾治。

中共去年大力整治公職人員「違規吃喝」，中共中紀委、中國國家監委當時指出，違規吃喝案件主要有4類，一是接受、提供可能影響公正執行公務的宴請；二是違規出入私人會所吃喝；三是違規組織、參加用公款支付的宴請；四是超標準、超範圍接待或藉機大吃大喝。

但一些地方政府層層加碼，把限制標準與「禁止吃喝」劃上等號，引發大陸官媒後續又發文批評，把「禁止違規吃喝」等同於「禁止吃喝」是懶政，也是不計民生地盲動蠻幹，讓商家失了生意，也讓民生煙火黯淡。

查處 中共 幹部

延伸閱讀

【重磅快評】陳菊准辭 李鴻鈞通過「代理院長試用期」？

【專家之眼】陳菊准辭 監察制度何去何從

監委：肯定海纜法制進展 建議強化斷纜前高威脅通報

賴清德引憲判拒赴立院 前監委仉桂美：國情報告與立院彈劾權不一樣

相關新聞

製「赴陸港澳通知書」給公務員簽署 陸委會：別再說不知道

陸委會近期製作了「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，由行政院人事行政總處發給各機關，要求公務員簽署，對此陸委會表...

2檢察官赴陸旅遊遭盤查 陸委會籲公務員：沒事盡量不要去

陸委會副主委梁文傑29日在記者會上主動公布，今年1月初有兩位我方檢察官在大陸河南旅遊時，於下榻旅館時遭當地國安人員盤問，...

媒體狂問張又俠落馬 陸國防部：越反腐越堅強越有戰鬥力

在早前公布中共中央軍副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，大陸國防部今天下午召開本月的例行記者會，會上中外媒體提出約十則...

張又俠落馬致美國失去溝通管道？ 共軍稱繼續對話交流

中共中央軍委副主席張又俠落馬，外界憂心這讓美方失去重要溝通管道。中國國防部發言人蔣斌今天表示，堅決反對對中方反腐行動的「...

陸國防部：台資通電軍 是大陸國安機關通緝的罪犯

在大陸實施懲獨22條下，我國軍資通電軍近年成為陸方通緝對象，今年起資通電軍部分通訊單位回歸陸軍，我國防部長顧立雄表示可達...

南台灣學者為2026兩岸關係把脈 預言冷和平將成新常態

國際情勢動盪、兩岸關係風險升高，高雄都會發展文教基金會等多個民間團體今邀多位南台灣學者專家舉辦座談會，與會學者普遍認為，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。