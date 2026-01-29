陸去年查處違反「中央八項規定精神」問題逾29萬起

中共中央紀委國家監委28日公布，2025年共查處違反「中央八項規定精神」問題290,752起，批評教育和處理375,604人，其中黨紀政務處分261,788人。中共中央紀委國家監委表示，要持續對違規吃喝、違規收送禮品禮金等易發多發問題深化整治。

中共的「中央八項規定」，要求黨內官員幹部，在執行公務時要改進調查研究、精簡會議活動、精簡文件簡報、規範出訪活動、改進警衛工作、改進新聞報導、嚴格文稿發表、厲行勤儉節約。

據中央紀委國家監委網站，2025年，在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不擔當、不作為、亂作為、假作為，嚴重影響高質量發展方面，共查處問題119,418起，占查處的形式主義、官僚主義問題總數的84.7%。

此外，查處的違規收送名貴特產和禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利3類問題，分別占2025年查處的享樂主義、奢靡之風問題總數的54.5%、22.3%、12.1%。

從查處級別看，2025年，全大陸共查處省部級領導幹部問題18起；地廳級領導幹部問題1,196起；縣處級領導幹部問題16,368起；鄉科級及以下幹部問題273,170起，占查處問題總數的94.0%。

中共中央紀委國家監委表示，2026年各級紀檢監察機關要持續狠剎享樂主義、奢靡之風，對違規吃喝、違規收送禮品禮金等易發多發問題深化整治；對以調研考察、開展黨建活動、培訓的名義搞公款旅遊，變相公款出國（境）旅遊等問題嚴肅查處；對藉民生項目違規建設樓堂館所等新動向密切關注並糾治。

中共去年大力整治公職人員「違規吃喝」，中共中紀委、中國國家監委當時指出，違規吃喝案件主要有4類，一是接受、提供可能影響公正執行公務的宴請；二是違規出入私人會所吃喝；三是違規組織、參加用公款支付的宴請；四是超標準、超範圍接待或藉機大吃大喝。

但一些地方政府層層加碼，把限制標準與「禁止吃喝」劃上等號，引發大陸官媒後續又發文批評，把「禁止違規吃喝」等同於「禁止吃喝」是懶政，也是不計民生地盲動蠻幹，讓商家失了生意，也讓民生煙火黯淡。