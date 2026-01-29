快訊

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

陸國防部：台資通電軍 是大陸國安機關通緝的罪犯

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
29日下午，大陸國防部新聞發言人蔣斌主持1月例行記者會。記者陳政錄／攝影
29日下午，大陸國防部新聞發言人蔣斌主持1月例行記者會。記者陳政錄／攝影

在大陸實施懲獨22條下，我國軍資通電軍近年成為陸方通緝對象，今年起資通電軍部分通訊單位回歸陸軍，我國防部長顧立雄表示可達到「指揮扁平化」，並指資通電軍將成為專業性部隊，重要的是人才招募培養等。大陸國防部發言人蔣斌29日對此表示，資通電軍是「以網謀獨」的台獨爪牙，是大陸國安機關依法通緝的罪犯，為虎作倀必將受到法律的制裁和正義的審判。

蔣斌29日主持大陸國防部1月份例行記者會，就陸媒關切我資通電軍相關議題，做出上述表示。

另，對我國安局發布報告，分析大陸對台認知作戰操作手法，蔣斌回應，到底是誰在編造政治話術、大搞輿論操控，兩岸同胞看得清清楚楚。

蔣斌說，長期以來，賴清德當局打壓封禁不同聲音，處心積慮搞「去中國化」，妄圖割裂兩岸歷史文化聯結，甚至將日常用語、大陸美食和舞蹈音樂等都抹黑成「政治滲透」，惡意升高兩岸對立對抗。

他認為，這種系統性的認知欺詐，其本質是把自己的腐敗無能「甩鍋」給大陸，欺騙誤導台灣民眾，轉移輿論焦點，謀取政治私利。

蔣斌接著說，賴清德當局操弄「認知作戰」的鬧劇，掩蓋不了其對民心流失的恐懼，割裂不了兩岸人民的血脈聯繫，只會讓台灣老百姓更加反感，加速其政治破產。

國防部 資通電軍 國安局

延伸閱讀

藍白封殺賴清德1.25兆國防預算 陸國防部：台獨越猖獗越快滅亡

影／賴總統山區陪老人家圍爐 說這三句話向全國同胞拜年

影／赴台中山區陪長輩圍爐 賴清德總統：希望社會多關懷弱勢及長者

影／為什麼准予陳菊辭職？ 賴清德面帶微笑這麼說

相關新聞

製「赴陸港澳通知書」給公務員簽署 陸委會：別再說不知道

陸委會近期製作了「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，由行政院人事行政總處發給各機關，要求公務員簽署，對此陸委會表...

2檢察官赴陸旅遊遭盤查 陸委會籲公務員：沒事盡量不要去

陸委會副主委梁文傑29日在記者會上主動公布，今年1月初有兩位我方檢察官在大陸河南旅遊時，於下榻旅館時遭當地國安人員盤問，...

媒體狂問張又俠落馬 陸國防部：越反腐越堅強越有戰鬥力

在早前公布中共中央軍副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，大陸國防部今天下午召開本月的例行記者會，會上中外媒體提出約十則...

張又俠落馬致美國失去溝通管道？ 共軍稱繼續對話交流

中共中央軍委副主席張又俠落馬，外界憂心這讓美方失去重要溝通管道。中國國防部發言人蔣斌今天表示，堅決反對對中方反腐行動的「...

陸國防部：台資通電軍 是大陸國安機關通緝的罪犯

在大陸實施懲獨22條下，我國軍資通電軍近年成為陸方通緝對象，今年起資通電軍部分通訊單位回歸陸軍，我國防部長顧立雄表示可達...

南台灣學者為2026兩岸關係把脈 預言冷和平將成新常態

國際情勢動盪、兩岸關係風險升高，高雄都會發展文教基金會等多個民間團體今邀多位南台灣學者專家舉辦座談會，與會學者普遍認為，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。