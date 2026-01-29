陸國防部：台資通電軍 是大陸國安機關通緝的罪犯

在大陸實施懲獨22條下，我國軍資通電軍近年成為陸方通緝對象，今年起資通電軍部分通訊單位回歸陸軍，我國防部長顧立雄表示可達到「指揮扁平化」，並指資通電軍將成為專業性部隊，重要的是人才招募培養等。大陸國防部發言人蔣斌29日對此表示，資通電軍是「以網謀獨」的台獨爪牙，是大陸國安機關依法通緝的罪犯，為虎作倀必將受到法律的制裁和正義的審判。

蔣斌29日主持大陸國防部1月份例行記者會，就陸媒關切我資通電軍相關議題，做出上述表示。

另，對我國安局發布報告，分析大陸對台認知作戰操作手法，蔣斌回應，到底是誰在編造政治話術、大搞輿論操控，兩岸同胞看得清清楚楚。

蔣斌說，長期以來，賴清德當局打壓封禁不同聲音，處心積慮搞「去中國化」，妄圖割裂兩岸歷史文化聯結，甚至將日常用語、大陸美食和舞蹈音樂等都抹黑成「政治滲透」，惡意升高兩岸對立對抗。

他認為，這種系統性的認知欺詐，其本質是把自己的腐敗無能「甩鍋」給大陸，欺騙誤導台灣民眾，轉移輿論焦點，謀取政治私利。

蔣斌接著說，賴清德當局操弄「認知作戰」的鬧劇，掩蓋不了其對民心流失的恐懼，割裂不了兩岸人民的血脈聯繫，只會讓台灣老百姓更加反感，加速其政治破產。