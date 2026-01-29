快訊

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

共軍高層清洗 大陸國防部稱絕不承諾放棄使用武力

中央社／ 北京29日電

共軍高層人事出現動盪，對於這是否影響兩岸關係，中國國防部發言人蔣斌今天表示，「和平統一、一國兩制」是解決台灣議題的基本方針，但是中國大陸絕不承諾放棄使用武力。

中國國防部24日宣布，中共中央軍委副主席張又俠與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立因嚴重違紀違法，對2人立案調查。

蔣斌今天在中國國防部例行記者會上表示，「和平統一、一國兩制」是中國大陸解決台灣問題的基本方針，是實現中國統一的最佳方式。

他說，中國大陸願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不允許任何人把台灣從中國分裂出去。

目前中共中央軍事委員會7人的領導班子，已有5人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民2人。

國防部 中共

延伸閱讀

張又俠落馬與向美國洩漏核武資訊有關？ 共軍否認

王定宇：網傳張又俠落馬引中共內部混亂 需小心判斷因應

【即時短評】看透「黨指揮槍」 即可知習軍權是否穩固

張又俠落馬 大陸學者：習近平疑先發制人斷然處置

相關新聞

製「赴陸港澳通知書」給公務員簽署 陸委會：別再說不知道

陸委會近期製作了「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，由行政院人事行政總處發給各機關，要求公務員簽署，對此陸委會表...

2檢察官赴陸旅遊遭盤查 陸委會籲公務員：沒事盡量不要去

陸委會副主委梁文傑29日在記者會上主動公布，今年1月初有兩位我方檢察官在大陸河南旅遊時，於下榻旅館時遭當地國安人員盤問，...

媒體狂問張又俠落馬 陸國防部：越反腐越堅強越有戰鬥力

在早前公布中共中央軍副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，大陸國防部今天下午召開本月的例行記者會，會上中外媒體提出約十則...

張又俠落馬致美國失去溝通管道？ 共軍稱繼續對話交流

中共中央軍委副主席張又俠落馬，外界憂心這讓美方失去重要溝通管道。中國國防部發言人蔣斌今天表示，堅決反對對中方反腐行動的「...

陸國防部：台資通電軍 是大陸國安機關通緝的罪犯

在大陸實施懲獨22條下，我國軍資通電軍近年成為陸方通緝對象，今年起資通電軍部分通訊單位回歸陸軍，我國防部長顧立雄表示可達...

南台灣學者為2026兩岸關係把脈 預言冷和平將成新常態

國際情勢動盪、兩岸關係風險升高，高雄都會發展文教基金會等多個民間團體今邀多位南台灣學者專家舉辦座談會，與會學者普遍認為，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。