共軍高層清洗 大陸國防部稱絕不承諾放棄使用武力
共軍高層人事出現動盪，對於這是否影響兩岸關係，中國國防部發言人蔣斌今天表示，「和平統一、一國兩制」是解決台灣議題的基本方針，但是中國大陸絕不承諾放棄使用武力。
中國國防部24日宣布，中共中央軍委副主席張又俠與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立因嚴重違紀違法，對2人立案調查。
蔣斌今天在中國國防部例行記者會上表示，「和平統一、一國兩制」是中國大陸解決台灣問題的基本方針，是實現中國統一的最佳方式。
他說，中國大陸願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不允許任何人把台灣從中國分裂出去。
目前中共中央軍事委員會7人的領導班子，已有5人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民2人。
