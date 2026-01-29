快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

張又俠落馬與向美國洩漏核武資訊有關？ 共軍否認

中央社／ 北京29日電
美媒華爾街日報報導，中共中央軍委副主席張又俠落馬與涉嫌向美國洩漏核心核武計畫情資有關。美聯社
美媒華爾街日報報導，中共中央軍委副主席張又俠落馬與涉嫌向美國洩漏核心核武計畫情資有關。美聯社

美媒華爾街日報報導，中共中央軍委副主席張又俠落馬與涉嫌向美國洩漏核心核武計畫情資有關。對此，中國國防部發言人蔣斌今天表示，要以官方發布的訊息為準，不要妄加揣測。

中國國防部24日宣布，張又俠與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立因嚴重違紀違法，對2人立案調查。今天中國國防部舉行例行記者會，境外媒體聚焦張又俠落馬案。

華爾街日報日前引述熟悉某場簡報會人士的說法報導稱，張又俠因涉嫌向美國洩漏核心核武計畫情資，及收賄拔擢前國防部長李尚福等人，而被立案調查。

在今天的例行記者會上，有媒體提問是否能夠證實，蔣斌回應表示，「請大家以官方發布的信息為準，不要妄加揣測」。

另外，針對張又俠與劉振立案的進一步情況，蔣斌僅表示，「對此我們已經發布有關信息，我們沒有更多補充」。

國防部 華爾街日報

延伸閱讀

王定宇：網傳張又俠落馬引中共內部混亂 需小心判斷因應

張又俠落馬 大陸學者：習近平疑先發制人斷然處置

張又俠落馬 鄧聿文：習近平將遭其推動的反腐運動反噬

被問張又俠落馬對兩岸有何影響？國台辦提了2個「絕不」

相關新聞

習近平會見施凱爾稱中英合作「一馬當先」 願積極考慮對英單方面免簽

大陸國家主席習近平29日上午在北京人民大會堂會見英國首相施凱爾。據新華社29日下午公布的新聞稿指，雙方同意中英要發展長期...

英相施凱爾見習近平 盼中英建立成熟關係促進經濟成長與安全

英國首相時隔8年再次訪陸。29日上午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會見英國首相施凱爾。施凱爾對習近平表示，他希望建...

香港旅遊博覽開幕 台灣館重點宣傳嘉義燈會

香港旅遊博覽會今天開幕，台灣觀光協會香港辦事處攜手華航、長榮和星宇3家航空公司設立台灣館，重點宣傳台灣著名景區，尤其是即...

張又俠落馬致美國失去溝通管道？ 共軍稱繼續對話交流

中共中央軍委副主席張又俠落馬，外界憂心這讓美方失去重要溝通管道。中國國防部發言人蔣斌今天表示，堅決反對對中方反腐行動的「...

陸去年查處違反「中央八項規定精神」問題逾29萬起

中共中央紀委國家監委28日公布，2025年共查處違反「中央八項規定精神」問題290,752起，批評教育和處理375,60...

陸國防部：台資通電軍 是大陸國安機關通緝的罪犯

在大陸實施懲獨22條下，我國軍資通電軍近年成為陸方通緝對象，今年起資通電軍部分通訊單位回歸陸軍，我國防部長顧立雄表示可達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。