張又俠落馬與向美國洩漏核武資訊有關？ 共軍否認

美媒華爾街日報報導，中共中央軍委副主席張又俠落馬與涉嫌向美國洩漏核心核武計畫情資有關。對此，中國國防部發言人蔣斌今天表示，要以官方發布的訊息為準，不要妄加揣測。

中國國防部24日宣布，張又俠與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立因嚴重違紀違法，對2人立案調查。今天中國國防部舉行例行記者會，境外媒體聚焦張又俠落馬案。

華爾街日報日前引述熟悉某場簡報會人士的說法報導稱，張又俠因涉嫌向美國洩漏核心核武計畫情資，及收賄拔擢前國防部長李尚福等人，而被立案調查。

在今天的例行記者會上，有媒體提問是否能夠證實，蔣斌回應表示，「請大家以官方發布的信息為準，不要妄加揣測」。

另外，針對張又俠與劉振立案的進一步情況，蔣斌僅表示，「對此我們已經發布有關信息，我們沒有更多補充」。