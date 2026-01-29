快訊

藍白封殺賴清德1.25兆國防預算 陸國防部：台獨越猖獗越快滅亡

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
29日下午，大陸國防部新聞發言人蔣斌主持1月例行記者會。記者陳政錄／攝影
29日下午，大陸國防部新聞發言人蔣斌主持1月例行記者會。記者陳政錄／攝影

日前藍白再次在國會封殺有關1.25兆元國防預算的提案，使該案在本會期通過已經無望。對此，大陸國防部發言人蔣斌29日在記者會上也談及此事，他稱1.25兆買不來安全，只會加速把台灣推向兵兇戰危，「台獨勢力謀獨挑釁越猖獗，越會更快走向滅亡。」

蔣斌29日主持大陸國防部1月例行記者會，他對有陸媒提及，賴清德規劃編列1.25兆元國防特別預算，但屢遭藍白封殺一事做出回應。

蔣斌說，民進黨當局巧立名目、愚弄民眾、大搞「黑箱操作」，揮霍台灣老百姓的血汗錢養肥外國軍火商，並藉機斂財腐敗，這種醜惡行徑早已不得人心。1.25兆買不來所謂的「安全」，只會進一步掏空台灣，並加速把台灣推向兵凶戰危的險境。

他稱，「台獨勢力謀獨挑釁越猖獗，越會更快走向滅亡。」

蔣斌還回應有關台灣自衛反擊議題。他說，「台灣是中國的一部分，何來所謂自衛反擊？」他指解放軍堅決挫敗一切台獨分裂行徑和外來干涉圖謀，「民進黨當局膽敢輕舉妄動，必遭迎頭痛擊。」

另對於美最新版「國防戰略報告」未提台灣引發討論，蔣斌回應，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」，中方維護國家主權安全和領土完整的決心意志堅定不移。「我們早就說過，民進黨當局以外謀獨不過是在自我安慰，甘當棋子，就難逃棄子宿命。」

至於美國表態強買格陵蘭島，引發大陸是否效法處理對台灣問題的討論。蔣斌稱陸方已對此作了回應，「需要指出的是台灣問題純屬中國內政，與你（指記者）所提到的情況有著本質的不同。」

