習近平會見施凱爾稱中英合作「一馬當先」 願積極考慮對英單方面免簽

大陸國家主席習近平29日上午在北京人民大會堂會見英國首相施凱爾。據新華社29日下午公布的新聞稿指，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。習近平表示，中國無論怎樣發展壯大都不會對其他國家構成威脅；施凱爾則表示，英方在台灣問題上長期奉行的政策沒有改變，也不會改變，他並稱英方樂見香港成為英中之間的獨特重要橋梁。

習近平在見施凱爾時還提到，「中國農曆馬年春節即將到來。相信你這次訪問一定能取得成功，兩國合作也一定能一馬當先，為中英關係和兩國合作開新局。」

習近平指出，中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，無論是維護世界和平穩定，還是促進兩國經濟民生，都需要加強對話和合作。中方願同英方秉持大歷史觀，超越分歧、相互尊重，把中英合作大有可為的潛力轉化成大有作為的實績，為中英關係與合作開新局。

習近平強調，中國始終堅持走和平發展道路，從未主動挑起過一場戰爭，從未侵占過別國一寸土地，中國無論怎樣發展壯大都不會對其他國家構成威脅。

他提到，中英雙方要拓展教育、醫療、金融、服務業互利合作，開展人工智慧、生物科學、新能源和低碳技術等領域聯合研究和產業轉化，實現共同發展繁榮。希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

在交流方面，習近平表示，歡迎英國政府、議會、地方各界多來中國參訪，增加對中國全面、客觀、正確的認知。中方願積極考慮對英實施單方面免簽。

習近平也針對國際局勢提出看法，一段時間以來，單邊主義、保護主義、強權政治甚囂塵上，國際秩序受到嚴重衝擊。國際法只有在各國都遵守時才真正有效，大國尤其要帶頭，否則就會退回叢林世界。中英都支持多邊主義和自由貿易，應共同倡導和踐行真正的多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系，實現平等有序的多極化和普惠包容的全球化。

據新華社，施凱爾表示，很高興成為8年來首位訪華的英國首相。此次率60多位英國重要工商、文化界代表訪華，足以展現英中合作的廣度和英方致力於深化擴大對華合作的決心。英中是世界重要經濟體和聯合國安理會常任理事國，在當前動盪脆弱的國際形勢下，英方本著相互尊重、相互信任精神同中方建立長期穩定的全面戰略夥伴關係至關重要。

施凱爾也提到，英方願與中方保持高層交往，密切對話交流，加強貿易、投資、金融、環保等各領域合作，助力彼此經濟增長。人民交往越密切，越有利於增進瞭解，英方願同中方共同推動兩國立法機構等各界加強交往；此外，施凱爾表示，香港繁榮穩定符合兩國共同利益，英方樂見香港成為英中之間的獨特重要橋梁。中國在國際事務中發揮著關鍵作用，英方願同中方就應對氣候變化等全球性挑戰加強合作，共同維護世界和平穩定。