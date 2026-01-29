香港旅遊博覽開幕 台灣館重點宣傳嘉義燈會

快訊

中央社／ 香港29日電
香港旅遊博覽會29日揭幕，台灣觀光協會香港辦事處攜手華航、長榮和星宇3家航空公司設立台灣館，重點宣傳即將舉行的嘉義燈會及台灣各景區；圖為台灣館舉行開幕禮。中央社
香港旅遊博覽會今天開幕，台灣觀光協會香港辦事處攜手華航、長榮和星宇3家航空公司設立台灣館，重點宣傳台灣著名景區，尤其是即將舉行的嘉義燈會。

一連4天的博覽會在會議展覽中心舉行，台灣館主要由3家航空公司的攤位組成，同時擺放了宣傳台灣各地景區的大型畫版，裡面有阿里山森林遊樂區、東石漁人碼頭、故宮南院和阿里山觀光列車等，涵蓋了雲林、台中和嘉義等地。

辦事處方面表示，嘉義燈會將於3月舉行，因此，本屆台灣館是以「2026台灣燈會在嘉義」為主題，重點宣傳燈會，希望港人可以趁此機會前往一遊。

據指出，去年香港和澳門有131萬人次旅客訪台，為訪台第2大客源市場，辦事處方面也希望藉著這次參展，吸引更多港澳旅客赴台進行各類深度遊，比如登山、潛水、鐵道等。

台灣燈會 嘉義

