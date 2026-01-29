英相施凱爾見習近平 盼中英建立成熟關係促進經濟成長與安全

英國首相時隔8年再次訪陸。29日上午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會見英國首相施凱爾。施凱爾對習近平表示，他希望建立一種成熟的關係（sophisticated relationship），以促進經濟成長與安全。外媒指出，這顯示在多年緊張對立之後，英中關係出現突破跡象。

路透報導，施凱爾今天上午在人民大會堂與習近平舉行會談，隨後並共進午餐。

施凱爾表示，中國是全球舞台上的重要角色，我們必須建立一種更成熟的關係，在能夠辨識合作機會的同時，當然也要在存在分歧的領域進行有意義的對話。

習近平表示，英中關係經歷起伏，這並不符合任何一方的利益，中方願意發展長期的戰略夥伴關係。

倫敦國王學院中國研究教授Kerry Brown指出，預期英中之間將宣布多項協議，以展現雙邊關係的改善。這看起來一定會被視為一次成功。對雙方來說，他們都不希望這是一場只是在爭論彼此分歧的會面。

在前任保守黨政府執政期間，英中關係多年來持續惡化，倫敦因國安疑慮限制部分中資投資，並對香港政治自由遭到打壓表達關切。施凱爾上任後，採取了與中國接觸的新政策。