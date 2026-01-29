快訊

陸春節出境觀光熱門地 日本跌出前十、「免簽出境遊」成黑馬

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
今年2月春節長假陸客出境遊熱門地排行，日本跌出十名之外。（新華社資料照）
日媒指，中國大陸官方對日相高市早苗在國會答辯中稱「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」進行反制，持續提醒公民避免前往日本。共同社29日引述陸媒提到，2月春節長假出境熱門地點榜單中，日本已跌出前十名。

共同社29日引述第一財經27日報導，2月春節長假出境遊熱門目的地榜單裡，日本到去年為止一直穩居前十，今年已跌出前十。據稱，泰國、新加坡等東南亞國家較為熱門。同時，自1月2日起對中國大陸公民實施免簽的土耳其迅速攀升。報導指，該榜單基於大型旅行社的統計數據。

第一財經另提到，俄羅斯和土耳其這類「免簽出境遊」目的地，成為2026年春節陸客出境遊的「黑馬」。飛豬資料顯示，近2周出境遊服務預訂量同比增長近40%，截至目前出境遊預訂量前列的國家中，「8小時飛行圈」及更長線的國家占比已超6成。土耳其、紐西蘭、俄羅斯、澳洲、越南等國家增長最快，普遍有1倍以上增速；同程旅行方面表示，春節假期出境遊TOP10長線目的地中，土耳其以320%的熱度同比漲幅居於首位。

第一財經分析，不少旅行社和旅遊平台反應，大量赴日航班取消，加上遊客出行計畫改變，就目前報名情況來看，「2026年春節赴日本的遊客大幅減少」，這個現象已持續一段時間，一家大型旅行社負責人表示，「我們目前基本沒有什麼能成團的春節日本遊了，即便有零星赴日的，大多也是商務或探親，純旅遊的很少。」

本月26日，大陸微信公眾號「領事直通車」稱，近段時間以來，「日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發。部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告。中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。農曆春節臨近，外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢。」

日本 春節 土耳其

