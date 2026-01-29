意圖引10萬解放軍攻台！復康聯盟黨主席吸收退役軍人 判關10年定讞

復康聯盟黨主席屈宏義等7名退役軍人收受中國大陸資金，找人參選立委，還到美國在台協會與4處軍事基地拍照、繪製地圖給對岸，並祕密籌組狙擊隊、意圖引10萬解放軍攻台，一審依國家安全法判屈10年，其餘6人分別判3年6月至8年不等徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

2022年苗栗縣議員候選人黃桂坤疑收受大陸資金，檢方認為涉嫌違反反滲透法，追查發現復康聯盟黨涉案，轉由台中高分檢偵辦。

台中高分檢查出，陸軍軍官學校畢業的屈宏義（62歲）長年在中國經商，2019年間與中國人民解放軍諜報機構單位接觸後，由屈在台吸收退役官兵發展組織，吸收黃桂坤等6名退役軍人擔任幹部，撰寫「復康聯盟規畫案」、「中華統一作戰行動指導綱要」等計畫。

屈宏義2023年成立復康聯盟黨並擔任主席，找來藝人劉尚謙及地方人士等3人參選立委，並向中國申請、以微信分3筆收受近190萬元資金，另以地下匯兌收受人民幣15萬元，但推薦人選都未當選。

屈宏義另指示成員蒐集國軍將級以上軍官名冊，也在美國在台協會（AIT）、阿里山雷達站、加祿堂海灘、屏東恆春三軍聯合訓練基地指揮部、三軍聯訓基地保力營區等重要軍事據點拍攝外觀、繪製地圖及座標，再用微信傳給對岸窗口。

台中高分檢2024年8月以違反國家安全法起訴屈宏義等7人，台中高分院一審認為屈意圖危害國家安全，為大陸發展組織，判屈10年徒刑，同案被告黃桂坤判8年6月、戴學文8年、林健華8年、朱賢寰7年、余天民7年、廖永清（原名廖承瀚）3年6月徒刑。

案件上訴，最高法院認為原審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案確定。