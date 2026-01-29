快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

聽新聞
0:00 / 0:00

英相施凱爾訪陸第1餐「吃這家」網紅餐廳 美財長也來過

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
英國首相施凱爾本次訪陸的第1餐選在位於北京三里屯的雲南菜餐廳「一坐一忘」。（圖／取自一坐一忘微博）
英國首相施凱爾本次訪陸的第1餐選在位於北京三里屯的雲南菜餐廳「一坐一忘」。（圖／取自一坐一忘微博）

英國首相施凱爾28日下午抵達北京機場，展開4天訪陸行程。施凱爾本次訪陸的第1餐，選擇在位於北京三里屯的雲南菜餐廳「一坐一忘」。美國前財政部長葉倫2023年訪陸時也曾在這家餐廳品嘗第1餐。

「一坐一忘」28日下午在微博上公告，當天三里屯店只經營到下午3點，因為晚上有包場接待活動，暫不對外營業。

隨後該店家在當天晚上發布影片，畫面中，到三里屯分店用餐的施凱爾與員工合影留念。店員贈送寫有「馬年騰飛」的雲南傳統祈福甲馬紙，眾人在拍照時齊聲祝福新年快樂，施凱爾也用中文說出「謝謝」。

2023年7月，時任美國財政部長葉倫年訪陸，也因為到訪該餐廳引發不少討論。當時該店家發文表示，「看新聞的時間推算，真的是落地中國風塵僕僕就來了，聽店員說她很愛菌子，見手青就點了4份，真是無比魔幻的一天」，這篇貼文至今還是該帳號的置頂貼文。

「見手青」是1種野生牛肝菌，在切片過程中內部天然色素受到擠壓，會導致表層變成藍色，因此得名。見手青必須經過加工完全熟透方能食用。生吃見手青極易導致中毒，嚴重者甚至可能危及生命，因此也被稱為迷幻蘑菇（magic mushroom）。

由於葉倫當時大啖見手青，被質疑是否造成神智模糊，影響後續會見大陸官方高層時態度。她之後接受CNN的專訪時澄清，他們一行人吃的蘑菇沒有產生影響，所有人都很享受蘑菇。

施凱爾 餐廳 葉倫

延伸閱讀

【重磅快評】國共論壇與西方領袖同步 台灣莫停原地躑躅

觀察站／北京訪客不絕 各國架美中平衡木

施凱爾：會習近平不會激怒川普 紐時：英在美中間走鋼絲

英相施凱爾率團訪中 強調與中國務實合作重要性

相關新聞

英相施凱爾訪陸第1餐「吃這家」網紅餐廳 美財長也來過

英國首相施凱爾28日下午抵達北京機場，展開4天訪陸行程。施凱爾本次訪陸的第1餐，選擇在位於北京三里屯的雲南菜餐廳「一坐一...

陸駐俄大使：美國在北極行為 與中國在該地區利益相悖

近期美國川普總統要求取得格陵蘭控制權，並指面對中、俄威脅。大陸駐俄羅斯大使張漢暉表示，美國在北極的行為與中國在該地區的利...

英相率團抵北京 今晤習近平、李強

緊接在愛爾蘭、加拿大、芬蘭領導人之後，英國首相施凱爾昨日下午抵達北京，展開為期四天對大陸的訪問，預計今天會見大陸國家主席...

【即時短評】看透「黨指揮槍」 即可知習軍權是否穩固

自中共十八大習近平上台後，共軍高層人事震盪頻仍，從火箭軍、裝備系統到中央軍委層級，陸續傳出多名上將落馬、主官被調查免職，...

意圖引10萬解放軍攻台！復康聯盟黨主席吸收退役軍人 判關10年定讞

復康聯盟黨主席屈宏義等7名退役軍人收受中國大陸資金，找人參選立委，還到美國在台協會與4處軍事基地拍照、繪製地圖給對岸，並...

張又俠落馬震驚華府 專家曝美憂失去重要溝通管道

前美國官員與分析人士表示，隨著中國高階將領張又俠落馬，美國失去在北京最高軍事決策機構中的重要聯絡窗口，如今面對的是一支愈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。