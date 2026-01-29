中國公民記者拍新疆拘留營尋求庇護 獲美國批准

中國公民記者關恆曾協助記錄北京當局涉嫌虐待維吾爾族穆斯林，後流亡美國，他的母親及律師表示，美國移民法官今天已批准他的庇護申請。

法新社報導，現年38歲的關恆曾於8月遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘留，引發支持者及維權人士擔憂，他可能被遣返回中國，屆時很可能面臨迫害。

然而關恆今天獲准庇護，在近年移民審核趨嚴的背景下，此裁決結果顯得格外難得

關恆的律師陳闖創向法新社表示，關恆的行為「展現非凡的道德勇氣，值得美國政府提供保護」。

他說：「我們深受感動，也由衷感謝大家的關心。」

除了人權活動人士的努力之外，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House SelectCommittee on the Chinese Communist Party）民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）也在去年12月呼籲批准關恆的庇護申請。

他在寫給國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）的信中表示，美國「有法律責任保護那些尋求避難、免受威權政府迫害的人」。

目前，關恆仍被拘留，而國土安全部在30天內仍可對此裁定提出上訴。

關恆的母親得知判決後已與兒子通話，她表示關恆同樣激動不已：「他之前對今天的聽證會一直感到非常焦慮和不安。」

關恆2021年底在網路上發布一段長達20分鐘的影片，詳細記錄他走訪中國西北部新疆地區的情形。他當時探訪美國網路媒體BuzzFeed調查認定為關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔的拘留設施，或很可能是這類拘留中心的地點。

北京當局自2017年以來被控拘留超過100萬名維吾爾人及其他穆斯林，聯合國曾形容此舉可能構成「違反人道罪」。中國堅決否認相關指控，宣稱這些拘留營是職訓中心，有助根除新疆極端主義並促進經濟發展。