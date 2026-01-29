國共論壇2月3日登場 吳怡萱以雙城論壇比：對話才不被執政黨蒙在谷底

民眾黨北市議員參選人吳怡萱今早上接受「千秋萬事」廣播專訪，針對2月3日國共論壇，她認為，應該是對話，更以雙城論壇為例，即便被北市議會民進黨議員批十惡不赦，卻是唯一能和中國大陸溝通管道。

吳怡萱表示，其實從雙城論壇談起，民眾黨核心價值就是要有能力與世界各國對話，自信心要夠強，「即使對我們有威脅，但也要有立足點去喊價」。像是中美之間對抗嚴重，美國總統川普、中國大陸領導人習近平還是坐下來談，不是對話、討論就會被人統戰。

她也舉例，民眾黨主席黃國昌有辦法去美國和國務院討論，如果都沒有去談，就會被執政黨蒙在谷底，去了才發現美國人想法是這樣，怎麼更多消息想法。

她說，像是雙城論壇，被北市議會民進黨議員批評十惡不赦，但該論壇是現階段唯一能和中國溝通管道。

吳怡萱說，這次國共論壇談的是旅遊、產業、永續，代表的李鴻源對於治水、國土治理有高度見解，所以是認為樂觀其成。