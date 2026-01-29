陸駐俄大使：美國在北極行為 與中國在該地區利益相悖

近期美國川普總統要求取得格陵蘭控制權，並指面對中、俄威脅。大陸駐俄羅斯大使張漢暉表示，美國在北極的行為與中國在該地區的利益相悖。

俄通社29日報導，張漢暉向俄羅斯《消息報》表示，「美國人的行為不僅違背我們的意願和利益，更已動搖全球穩定與和平」，他認為中俄應當攜手合作，以確保貨物的安全與自由運輸。

張漢暉指，中國就北方海路安全問題與俄羅斯保持著密切溝通，報導援引他的說法表示，中、俄2國需加強合作、協調立場，維護和捍衛共同利益。他還表示，中國與格陵蘭的合作規模有限。

報導提到，格陵蘭是丹麥王國的組成部分，但川普曾多次聲稱該島應成為美國的一部分。丹麥和格陵蘭政府已警告華盛頓不要試圖吞併該島，並指出期待美方尊重其領土完整。

俄通社先前也報導，川普表示俄羅斯和中國可能對美國和「自由世界」構成威脅，陸駐丹麥大使館向丹麥TV2電視台發表聲明稱，中國外交部已多次闡明在格陵蘭島問題上的立場。中方一貫主張按照《聯合國憲章》宗旨和原則處理國與國之間的關係，所謂的「中國威脅」毫無根據，「中方反對無中生有、拿中國作為謀取私利的藉口的做法。」