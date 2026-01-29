張又俠落馬震驚華府 專家曝美憂失去重要溝通管道

快訊

中央社／ 華盛頓/北京28日綜合外電報導
前美國官員與分析人士表示，隨著中國高階將領張又俠落馬，美國失去在北京最高軍事決策機構中的重要聯絡窗口，如今面對的是一支愈來愈缺乏穩定與實戰經驗指揮官的解放軍。圖／美聯社
前美國官員與分析人士表示，隨著中國高階將領張又俠落馬，美國失去在北京最高軍事決策機構中的重要聯絡窗口，如今面對的是一支愈來愈缺乏穩定與實戰經驗指揮官的解放軍

中國國防部24日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，對其立案調查。這是中國國家主席習近平對解放軍部隊進行反腐整肅行動以來，最新、也是層級最高的一次軍方高層清洗。

對華府而言，張又俠的意外落馬，意味在美中之間，失去了一名備受尊重、且美方熟知的中國軍方高層。歷屆美國政府一直努力建立高層級溝通管道，以避免誤判或意外衝突。

多名前美國高階官員向路透社表示，習近平開鍘張又俠的消息令他們震驚不已。

在美國前總統拜登政府執政期間，習近平曾允許張又俠與美方進行溝通；此前，在時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中國一度切斷幾乎所有美中軍事溝通管道，時間長達17個月。

在中國政治體系中，張又俠的地位高於國防部長，如此高層級的聯繫，被視為一條關鍵且仍可持續運作的對話管道。

張又俠是少數曾參與1970年代末中越戰爭、擁有實戰經驗的高階將領之一。在美方眼中，他被視為能向習近平提供專業且務實建言的重要顧問。張又俠落馬後，中共中央軍委會目前僅剩兩名成員，即中央軍委主席習近平和負責整肅軍隊的張升民。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S.Rajaratnam School of International Studies）資深研究員唐安竹（Drew Thompson）說：「如果中央軍委會只剩一個人，習近平在危機時刻還能召集誰來商議？」

唐安竹指出，他認為張又俠是唯一仍在現役、且能向習近平提供相對客觀建議的解放軍軍官，能坦率說明中國軍事能力的強項與不足，以及衝突可能帶來的傷亡代價。

他說：「如今存在一種風險，就是習近平只會聽到阿諛奉承者給的錯誤建議，那些人只說他想聽的話，這會提高誤判風險。」

一名美國政府高層官員表示，白宮對於所謂「中國宮鬥」的相關報導不予置評，並補充說，美國總統川普政府正在「打造一支有能力在第一島鏈任何地點阻止侵略的軍事力量」。

美國國防部與中國駐美大使館皆未回應置評請求。

在中國高階將領之中，張又俠對美方而言可謂「熟面孔」。

美國退役空軍准將、在川普第一任期擔任國務院亞太事務助理國務卿的史達偉（David Stilwell）說，張又俠和其他解放軍將領很不一樣，他樂於與美軍人員交談、試用美國武器，給美方的印象是一名專業軍人，而非政治軍官。

史達偉說，最令人擔憂的是，少了張又俠向習近平進言，解放軍更可能相信自己建構的敘事，認為已為所謂的「侵台行動」做好準備。

美國安全與防務問題諮詢公司BluePath Labs中國研究部資深研究分析師何諳銳（Eric Hundman）說：「解放軍對自身能力相當清楚，在他們認為尚未做足準備前，並不急於對台動武。我一直存疑的是，習近平在這一點究竟聽進他們多少意見。」

何諳銳補充說：「如果他得到的建議愈來愈差，會令我感到憂心。」

