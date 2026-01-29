英中擬簽署邊境執法合作協議 打擊偷渡和毒品走私

英國首相施凱爾29日將在北京與中國國家主席習近平和總理李強會談，首相府今天表示，雙方會後擬簽署邊境執法合作協議，打擊偷渡和毒品走私。

透過這項協議，英中執法機關擬合作阻絕橡皮艇等小型船艇使用的引擎及其他零組件流入犯罪集團手中，以遏阻犯罪集團利用這些船艇、非法載運外籍人口途經英吉利海峽入境英國。

根據首相府提出的邊境統計數字，去年有超過60%裝設於偷渡用途船艇的引擎是中國製造。新簽署的協議將允許英中執法機關相互分享情資，以辨識、追查相關零組件供應路徑，並直接與中國製造業者溝通。

除了打擊人口販運，新協議另擬促進英中合作，以加強打擊製造和出口走私合成類鴉片藥物的中國幫派，以及其他重大和組織犯罪。相關強效合成類鴉片藥物包括異硝氮烯（nitazenes）、芬太尼。首相府指出，製造這些毒品所需的前驅化學品也將是英中共同打擊犯罪標的。

值得一提的是，首相府表示，英中也將合作，加強遣返未能在英國合法居留、依法無權在英國境內停留的人士。中方是否可能透過強加刑事罪名、假借共同打擊犯罪名義循協議加強要求遣返異議人士，有待觀察。

施凱爾（Keir Starmer）28日搭乘英國航空公司（British Airways）專機飛抵北京，隨行官員包含商業暨貿易大臣凱爾（Peter Kyle），以及主責倫敦金融城事務的財政部次官李格比（Lucy Rigby），另有多達近60人的英國各領域指標企業及文化創意、運動產業組織代表隨團赴中。中方由財政部長藍佛安出面接機。

一行人抵達下榻旅館後，施凱爾在大廳對隨團訪中企業和機構代表發表簡短談話。根據隨行英國媒體報導，施凱爾指出，在政治領域，有人說8天是很長一段時間，但「請試想8年有多長，因為上一次有（現任）英國首相踏上中國土地，已經是8年前的事了」。

施凱爾說，訪團成員「正在創造歷史」、參與「改變」。他稱「始終絕對專注於（英國）國家利益」，是政府堅持的原則。

飛往中國途中，施凱爾在接受隨行媒體採訪時重申，英國不需在美國、中國和歐盟之間作選擇，他欣見英國可與各方保持符合英國利益的適當友好關係。他並形容自己是「運用常識的英國務實主義者」。

施凱爾27日啟程訪中前，曾與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。根據首相府發布的談話紀要，施凱爾曾向澤倫斯基提及中國和日本訪問行程。施凱爾是否將與中方談及烏克蘭戰爭、以及俄羅斯軍工業途經或源自中國的跨國供應鏈，值得觀察。

結束訪中行程後，施凱爾31日將訪問日本，與首相高市早苗會談。

