王定宇：網傳張又俠落馬引中共內部混亂 需小心判斷因應

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

中共中央軍委副主席張又俠落馬，民進黨立委王定宇在臉書表示，目前傳聞很多，需要小心判斷因應，張又俠落馬，引發中共內部混亂。

王定宇指出，近日在社群平台X上傳出大量解放軍人員異動畫面，並盛傳大批解放軍部隊全副武裝湧入北京，目前中國東部戰區、西部戰區轉發了張又俠遭調查的消息；但北部戰區、南部戰區、中部戰區，以及人民武警、中國軍號、火箭軍官方帳號都未表態。

王定宇說，中國網路傳出消息指，北京司令部似乎已經進入備戰狀態，北京衛戍區警衛第 1 師進入備戰狀態，中部戰區第 83 集團軍也已經進駐提供支援，還傳出中南海當局暫停一切軍事調動，還要求所有軍士上繳手機。

王定宇表示，一名匿名的解放軍第31集團軍幹部近日爆料，張又俠被捕後震驚解放軍上下，更引發恐慌，不少團處級以上軍官紛紛遞交辭職或轉業報告，目前軍隊內部「已經亂了套」。

解放軍 王定宇 北京

英相率團抵北京 今晤習近平、李強

緊接在愛爾蘭、加拿大、芬蘭領導人之後，英國首相施凱爾昨日下午抵達北京，展開為期四天對大陸的訪問，預計今天會見大陸國家主席...

【即時短評】看透「黨指揮槍」 即可知習軍權是否穩固

自中共十八大習近平上台後，共軍高層人事震盪頻仍，從火箭軍、裝備系統到中央軍委層級，陸續傳出多名上將落馬、主官被調查免職，...

王定宇：網傳張又俠落馬引中共內部混亂 需小心判斷因應

中共中央軍委副主席張又俠落馬，民進黨立委王定宇在臉書表示，目前傳聞很多，需要小心判斷因應，張又俠落馬，引發中共內部混亂。

宏國新總統就職 陸大使出席秀合照

宏都拉斯新總統阿斯夫拉廿七日宣誓就職，他曾在競選過程主張，當選後與中華民國恢復邦交，牽動台灣、中國大陸與宏國三方關係。而...

國台辦：恢復陸客赴台誠意未變

兩岸觀光開放僵局持續，不過大陸文旅部在近日發布的新修訂合約範本中，仍更新大陸居民赴台範本內容。大陸國台辦發言人張晗昨日回...

英相施凱爾率英企訪問團抵北京 將會見習近平、李強

央視新聞報導，英國首相施凱爾今天下午抵達北京機場，展開4天訪中行程，將會見中國國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大委...

