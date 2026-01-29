王定宇：網傳張又俠落馬引中共內部混亂 需小心判斷因應

中共中央軍委副主席張又俠落馬，民進黨立委王定宇在臉書表示，目前傳聞很多，需要小心判斷因應，張又俠落馬，引發中共內部混亂。

王定宇指出，近日在社群平台X上傳出大量解放軍人員異動畫面，並盛傳大批解放軍部隊全副武裝湧入北京，目前中國東部戰區、西部戰區轉發了張又俠遭調查的消息；但北部戰區、南部戰區、中部戰區，以及人民武警、中國軍號、火箭軍官方帳號都未表態。

王定宇說，中國網路傳出消息指，北京司令部似乎已經進入備戰狀態，北京衛戍區警衛第 1 師進入備戰狀態，中部戰區第 83 集團軍也已經進駐提供支援，還傳出中南海當局暫停一切軍事調動，還要求所有軍士上繳手機。

王定宇表示，一名匿名的解放軍第31集團軍幹部近日爆料，張又俠被捕後震驚解放軍上下，更引發恐慌，不少團處級以上軍官紛紛遞交辭職或轉業報告，目前軍隊內部「已經亂了套」。