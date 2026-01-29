國台辦：恢復陸客赴台誠意未變

兩岸觀光開放僵局持續，不過大陸文旅部在近日發布的新修訂合約範本中，仍更新大陸居民赴台範本內容。大陸國台辦發言人張晗昨日回應，此次修訂有助於及時滿足市場需求，也重申「我們恢復大陸居民赴島內旅遊的誠意沒有變」。

身兼國台辦港澳局長的張晗昨日就大陸文旅部近日發布二○二六年版團隊旅遊合約示範文本指出，此次修訂是對現行文本的一攬子修訂。她說，二○二四年大陸方面恢復福建居民赴金門、馬祖旅遊，此次修訂大陸居民赴台灣地區旅遊合約（示範文本）有助於及時滿足市場需求，進一步規範市場秩序，保障旅遊者和旅行社的合法權益。

對於我方觀光署、陸委會呼籲通過「小兩會」（台旅會、海旅會）協商觀光議題。張晗則回應，大陸一貫明確支持包括旅遊業在內的兩岸各領域開展交流合作，「兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局的干擾阻撓」，她表示，民進黨當局以「站不住腳的理由」對兩岸旅遊和各領域交流阻撓、設卡，只會招致更大不滿和反對。

去年一月大陸宣布恢復福建、上海團客來台，張晗昨日重申，大陸方面為推動兩岸人員往來和旅遊等各領域交流合作持續努力、釋放善意，「我們恢復大陸居民赴島內旅遊的誠意沒有變」，現在的關鍵是民進黨當局能否為兩岸人員往來和交流合作「創造有利條件」。

大陸國家移民管理局發言人呂寧昨日在該單位記者會上指出，去年對台灣首來族免證件費後，下半年首來族入境大陸人次環比上升百分之卅二點九，下一步，大陸出入境管理局將端出更多便利台胞來往大陸的「創新政策舉措」。

另據我方移民署最新統計，去年來台的大陸民眾為六十二點二萬人次，其中專業交流與商務交流合計八點六萬人次、小三通廿點二萬人次，其他（含觀光、社會交流等）卅三點四萬人次，整體較前一年增長百分之四十五點四。