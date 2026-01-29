聽新聞
宏國新總統就職 陸大使出席秀合照

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
宏都拉斯新總統阿斯夫拉（右）廿七日宣誓就職，大陸駐宏都拉斯大使于波（左）當日應邀出席就職儀式，該使館並發布兩人合影。圖／取自大陸駐宏都拉斯使館官網
宏都拉斯新總統阿斯夫拉（右）廿七日宣誓就職，大陸駐宏都拉斯大使于波（左）當日應邀出席就職儀式，該使館並發布兩人合影。圖／取自大陸駐宏都拉斯使館官網

宏都拉斯總統阿斯夫拉廿七日宣誓就職，他曾在競選過程主張，當選後與中華民國恢復邦交，牽動台灣、中國大陸與宏國三方關係。而大陸駐宏大使于波當日應邀出席阿斯夫拉就職儀式，並發布兩人合照，似乎有意展現邦交穩固，于波對阿斯夫拉就職表示祝賀，同時重申「一個中國原則」。

大陸駐宏都拉斯大使館廿七日晚間發布新聞稿指，當日于波應邀出席在宏都拉斯國會舉行的新任總統阿斯夫拉就職儀式。「期間，于波與阿斯夫拉總統等宏都拉斯新政府政要互致問候」。新聞稿附上于波與阿斯夫拉的合照，並稱于波祝賀阿斯夫拉就職，表示中方願同宏方一道，在「一個中國原則」基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。

日前大陸駐宏大使館也曾曝光，于波在廿五日宏國首都德古西加巴新任市長塞拉亞就職儀式期間，與阿斯夫拉、三位當選副總統以及新任國會領導層成員互致禮節性問候。另外，于波一月十二日曾會見宏都拉斯私營企業家協會主席加利亞多，根據陸駐宏大使館發布，當時大陸外交部拉美司副司長孫怡、參贊李建英亦在場，兩人是否為了鞏固邦交而遠赴宏國，引發關注。

去年十一月底宏國大選後變天，國民黨候選人阿斯夫拉當選。就台宏關係發展，我外交部長林佳龍廿二日接受電台專訪時表示，因為阿斯夫拉廿七日才就職，才有權決定外交事務；相信廿七日之後，可以期待台灣與宏都拉斯的關係會進一步發展。大陸外交部曾在阿斯夫拉勝選後曾重申，中方願同宏方一道，在「一個中國原則」基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。

宏都拉斯與中華民國自一九四一年建立外交關係，二○二三年三月底，時任宏國總統卡斯楚領導的政府與北京建交，同日我方宣布與宏國斷交。

